Curso de Yorubá desperta Nigéria | A TARDE

Depois de um curso de árabe e cultura islâmica, soteropolitanos interessados em alargar seus horizontes de conhecimento podem ter acesso agora ao yorubá.

A oportunidade pode ser interpretada como um retorno aos antepassados com rebote na contemporaneidade, pois a língua falada principalmente no Sudoeste da Nigéria refere aspectos do comportamento da população de Salvador.

O curso de yorubá, preservado nos falares dos candomblés, será ministrado por um nigeriano, doutor em Letras, Musibau Oyewale Akanni, residente há 30 anos na Bahia, além de representante da embaixada da Nigéria e coordenador da Casa da Nigéria.

- Ele é familiarizado, portanto, com a cultura yorubá nos dois lados do Atlântico, com o contexto africano e sua diáspora”, como é chamado a captura de nigerianos como escravizados, explica a divulgadora dos cursos de árabe e yourubá, Hannah Bellini (atende no whats 9811-6766).

Além do idioma, acrescenta Hannah Bellini, o curso trará aspectos da história e das múltiplas culturas da civilização Yorubá a partir da perspectiva de um muçulmano, numa perspectiva de acesso à dimensão da identidade contemporânea africana.

O curso de língua e cultura yorubá para iniciantes é uma promoção do Centro Cultural Islâmico da Bahia, com o apoio do Núcleo de Apoio a Migrantes e Refugiados (Namir) da Universidade Federal da Bahia, embora sem qualquer relação institucional.

O curso de yorubá será entre 14 de março e 7 de julho, com carga de 45 horas e emissão de certificado, todas as terças e quintas, entre 18h30min e 20 horas, no Casarão Verde do Conhecimento onde é sediado o Centro de Estudos Afro-orientais (Ceao), no Largo Dois de Julho.

Acervo digital em Bonfim

Senhor do Bonfim, no norte do Estado, tem acervo digital com milhares de imagens contando sua trajetória tricentenária. O arquivo, todo ele em ambiente online, preserva a verdade e somente a verdade, cada qual com seu grau de inusitado, tendo como boa razão de confiabilidade o monitoramento diuturno de cada um dos integrantes da extensa rede de colaboradores, ou seja, não passa nada equivocado. A iniciativa está prestes a virar um portal, depois de dar à luz perfis com milhares de seguidores em redes sociais, a partir da centelha gerada pela manifestação cultural de maior apreço por brasileiras e brasileiros: futebol.