Dia do Indígena tem roda de conversa | A TARDE

A mediação do desembargador Lidivaldo Britto, presidente da Comissão dos Direitos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, reforça a expectativa de produtiva roda de conversa sobre indígenas, dia 19.

Já confirmaram presença a promotora Luciana Khoury; Jerry Matalawê, da Secretaria de Promoção da Igualdade e dos Povos e Comunidades Tradicionais; e Kahu Pataxó, presidente da Federação Pataxó e Tupinambá.

De Santa Cruz Cabrália, participam o ativista dos Direitos Humanos e Indígenas, Marcley Souza, e a coordenadora da Confederação dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares do Brasil (Conafer), Kãdara Pataxó.

A iniciativa da “Universidade Corporativa” (Unicorp), órgão do Poder Judiciário voltado para a produção de conhecimento, visa reconhecer a importância dos primeiros habitantes das terras hoje conhecidas como “Brasil”.

“Roda de Conversa na Unicorp: Proteção de direitos dos povos indígenas na Bahia” é como se denomina a atividade realizada em formato híbrido, ou seja, presencial, com as pessoas de verdade; e virtual, pelo youtube.

A Unicorp anuncia a intenção de dar o maior valor à diversidade sociocultural e linguística, com o acréscimo da boa oportunidade de debater o etnocídio anterior ao genocídio proporcionado pelos corsários vindos nas caravelas.

-Além de prestarmos uma homenagem aos indígenas pela passagem de tão importante dia, vamos alimentar a rede que se preocupa e discute os desafios e busca soluções para a proteção e a preservação dos direitos dos povos indígenas na Bahia”, afirma o diretor-geral da Unicorp, desembargador Jatahy Júnior.

A festa do hip-hop

Hoje é dia do principal festival de Hip Hop deste semestre em Salvador, uma mistura de festa, feira de empreendedores, debate e ato político antiproibicionista com engajamento de profissionais de saúde e multiculturas. O encontro, denominado “Na Seda”, está programado para começar às 14 horas na Casa do Hip Hop, sediada na Rua João de Deus, 30, ponto de referência Largo Quincas Berro d’Água, no Pelourinho. “Na Seda” vai reunir profissionais de redução de danos, psicólogos e ativistas dos grupos organizados Iniciativa Negra, com a presença de lideranças reconhecidamente confiáveis como Dudu, Luana Malheiros e Marcos Paulo.

POUCAS & BOAS

A comunidade de Santa Terezinha, na zona rural de Juazeiro, recebe hoje o Cine Carrapixo a partir das 19h. A iniciativa do Coletivo Carrapicho Virtual visa levar entretenimento, cultura e reflexão para onde é difícil o acesso às salas de cinema. Criado em 2016, o projeto tem este ano pela primeira vez auxílio financeiro através do edital de audiovisual da Lei Paulo Gustavo do município.

A comissão organizadora da 18ª feira agropecuária Bahia Farm Show, que acontece entre 11 e 15 de junho em Luís Eduardo Magalhães, anunciou esta semana que 100% dos espaços existentes no parque já foram comercializados para 420 empresas, representando mais de mil marcas. Com o tema ‘Agro: A herança do Brasil’, a edição 2024 terá um crescimento de 9% de área na sua infraestrutura e contará com o que existe de mais moderno para o setor rural. A organização é da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), com apoio da Abapa, Fundação Bahia e Assomiba e prefeitura local.

Em Lauro de Freitas o Cadastro Habitacional poderá ser realizado online a partir de amanhã dando continuidade à formação de uma base de dados. O trabalho deve identificar localidades para projetos futuros, com famílias em situação de vulnerabilidade que não possuem habitação, moram em casa precária ou área de risco. Dentro do projeto municipal de regularização fundiária, 141 escrituras de imóveis foram entregues na semana passada para famílias da localidade Terra Prometida. Esta ação foi coordenada pelo Departamento de Habitação e Regularização Fundiária, com parceria do Núcleo de Regularização Fundiária do TJ-BA e do Cartório de Registro Civil.