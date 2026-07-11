Direitos das pretas no talk-show das juízas

Um “talk show” com as juízas do TJBA Ana Cláudia de Jesus Souza, Andreanna dos Santos e Angélica Matos, além da professora da Ufba, Florentina Souza, com mediação da pesquisadora da USP Mabel Freitas, é um dos destaques do “Julho das Pretas”.

A apresentação faz parte da programação do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, confirmando o “Julho das Pretas” para esta segunda-feira, às 14 horas, no auditório Desembargadora Olny Silva.

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A iniciativa é da Coordenadoria da Mulher, da Comissão Permanente de Igualdade, Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos Humanos (CIDIS) e do Fórum Permanente de Violência Doméstica da Unicorp-TJBA.

Com o tema “Nossa fala estilhaça a máscara do silêncio” (Conceição Evaristo) – Mulheres Negras e Justiça Sociorracial, a atividade propõe reflexões sobre equidade, acesso à justiça, enfrentamento ao racismo e combate às desigualdades.

O evento também terá uma apresentação artística das cantoras Emile Lapa e Natalyne Santos, fortalecendo o diálogo entre cultura, identidade e justiça social.

Espaço de escuta

Aberto ao público em geral, o encontro pretende reunir magistradas e magistrados, servidoras e servidores, representantes de instituições públicas e integrantes da sociedade civil em um espaço de escuta qualificada e construção coletiva de práticas voltadas ao fortalecimento da justiça sociorracial.

O auditório Desembargadora Olny Silva está localizado na 5ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia (CAB), nº 560. A iniciativa integra as ações de valorização da diversidade e promoção dos direitos humanos desenvolvidas pelo Judiciário baiano.

“IAs pegam todos os meus filmes, pegam todas as suas palavras, trituram e cospem de novo. Mas, a menos que você lhes dê algo novo, não vão produzir nada, não podem criar nada” Christopher Nolan, cineasta britânico-americano vencedor do Oscar, conhecido por sucessos como A Origem, Oppenheimer e a trilogia Batman: O Cavaleiro das Trevas, sobre a inteligência artificial (IA).

Reggae na Bahia e Maranhão

O intercâmbio cultural Reggae Raiz – Conexão Bahia/Maranhão levará uma comitiva de 65 representantes baianos a São Luís entre 17 e 19 de julho. A iniciativa une artistas e militantes em torno de um ritmo com forte pertencimento nesses estados. A programação inclui visitas ao Museu do Reggae e o festival local. Segundo Albino Apolinário, lendário fundador do primeiro bar de reggae do Pelourinho e voz do movimento, a iniciativa fortalece uma cultura de resistência que ainda enfrenta invisibilização e preconceito. Mais que uma viagem, o projeto promove a circulação de saberes e a valorização da ancestralidade.

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