TEMPO PRESENTE
Direitos das pretas no talk-show das juízas
Confira a coluna Tempo Presente deste sábado
Um “talk show” com as juízas do TJBA Ana Cláudia de Jesus Souza, Andreanna dos Santos e Angélica Matos, além da professora da Ufba, Florentina Souza, com mediação da pesquisadora da USP Mabel Freitas, é um dos destaques do “Julho das Pretas”.
A apresentação faz parte da programação do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, confirmando o “Julho das Pretas” para esta segunda-feira, às 14 horas, no auditório Desembargadora Olny Silva.
A iniciativa é da Coordenadoria da Mulher, da Comissão Permanente de Igualdade, Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos Humanos (CIDIS) e do Fórum Permanente de Violência Doméstica da Unicorp-TJBA.
Com o tema “Nossa fala estilhaça a máscara do silêncio” (Conceição Evaristo) – Mulheres Negras e Justiça Sociorracial, a atividade propõe reflexões sobre equidade, acesso à justiça, enfrentamento ao racismo e combate às desigualdades.
O evento também terá uma apresentação artística das cantoras Emile Lapa e Natalyne Santos, fortalecendo o diálogo entre cultura, identidade e justiça social.
Espaço de escuta
Aberto ao público em geral, o encontro pretende reunir magistradas e magistrados, servidoras e servidores, representantes de instituições públicas e integrantes da sociedade civil em um espaço de escuta qualificada e construção coletiva de práticas voltadas ao fortalecimento da justiça sociorracial.
O auditório Desembargadora Olny Silva está localizado na 5ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia (CAB), nº 560. A iniciativa integra as ações de valorização da diversidade e promoção dos direitos humanos desenvolvidas pelo Judiciário baiano.
“IAs pegam todos os meus filmes, pegam todas as suas palavras, trituram e cospem de novo. Mas, a menos que você lhes dê algo novo, não vão produzir nada, não podem criar nada” Christopher Nolan, cineasta britânico-americano vencedor do Oscar, conhecido por sucessos como A Origem, Oppenheimer e a trilogia Batman: O Cavaleiro das Trevas, sobre a inteligência artificial (IA).
Reggae na Bahia e Maranhão
O intercâmbio cultural Reggae Raiz – Conexão Bahia/Maranhão levará uma comitiva de 65 representantes baianos a São Luís entre 17 e 19 de julho. A iniciativa une artistas e militantes em torno de um ritmo com forte pertencimento nesses estados. A programação inclui visitas ao Museu do Reggae e o festival local. Segundo Albino Apolinário, lendário fundador do primeiro bar de reggae do Pelourinho e voz do movimento, a iniciativa fortalece uma cultura de resistência que ainda enfrenta invisibilização e preconceito. Mais que uma viagem, o projeto promove a circulação de saberes e a valorização da ancestralidade.
POUCAS & BOAS
- Ainda repercute em LEM o prêmio conquistado pela Creche Municipal Menino Jesus, na Sétima Jornada de Educação Alimentar e Nutricional realizada em Brasília pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O reconhecimento inédito chegou com o projeto ‘Da horta à sala de aula: o protagonismo docente na formação de hábitos alimentares’, iniciativa que ficou entre os 20 melhores, em um universo de aproximadamente 3.200 experiências concorrentes.
- ‘Um por todos. Todos contra o bicudo’ é o tema da campanha que visa conscientizar transportadores sobre a importância de adotar medidas também durante o transporte do algodão para não espalhar sementes ao longo dos caminhos. A primeira das blitzes educativas programadas para este ano aconteceu durante esta semana na BR 020, trecho de Luís Eduardo Magalhães, com participação da Abapa, Adab e Polícia Militar. O bicudo é a principal praga do algodoeiro no Brasil com reflexo negativo na produção e produtividade.
- Pacientes oncológicos do Oeste do estado comemoram a entrada em funcionamento do Centro de Radioterapia da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon). A unidade 2022 funciona desde 2022 junto do Hospital do Oeste, em Barreiras e tem a expectativa incrementar os atendimentos em 50% sobre a atual demanda que já contava com Quimioterapia, com média mensal de 93 tratamentos nos modelos de venosa ambulatorial, venosa internada e via oral. A unidade é administrada pelas Obras Sociais Irmã Dulce (Osid).