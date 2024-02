Enfermeira lidera luta por remédio | A TARDE

Ao alcançar a marca dos 5 mil clientes cadastrados e atendidos, o Instituto de Enfermagem Canábica lança, celebrando a meta alcançada, a pedra fundamental de sua sede física, em Imbassahy.

Os gestores da instituição comemoram também a parceria com docentes e equipes de pesquisa do pós-graduação da Faculdade de Odontologia da Ufba, ao levarem em alta conta a importância do uso da planta cannabis sativa para todos os ramos de conhecimento da área de saúde.

Segundo a coordenadora do Instituto, Valéria Moura, a ideia é avançar na desconstrução de preconceitos e limitações legais ainda em vigor no Brasil, constituindo mais custos e obstáculos para aquisição do medicamento.

Para a enfermeira, o Poder Judiciário tem sido um grande parceiro, pois quando é preciso entrar com ação visando acesso ao óleo chamado “canabinoide”, nenhum pedido liminar foi rejeitado pelos magistrados até o final da tarde de ontem.

– Infelizmente, para as indústrias que querem manter elevados os preços pela baixa e difícil oferta, em relação à demanda cada vez maior, já não há mais como esconder a verdade, o obscurantismo perdeu, não tem mais como esconder a importância da cannabis para a saúde pública – comemora a enfermeira.

Valéria Moura ganhou popularidade nos hospitais e clínicas, durante o enfrentamento da pandemia, no momento desesperador no qual era preciso escolher o paciente a ser “entubado” para tentar salvar.

Segundo a enfermeira, especialista em docência e enfermagem do trabalho, cerca de 250 pacientes “condenados” por conta desta incapacidade acabaram escapando da morte, graças ao atendimento pelos voluntários do “Instituto de Enfermagem Canábica”.

Formação no Senai

Já estão abertas as inscrições gratuitas para o programa Colheita de Talentos, desenvolvido em Alagoinhas, com a tutela do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Mas atenção: vale a pena verificar logo os requisitos pois são apenas 14 vagas visando formação de profissionais em ofícios apropriados ao convívio em áreas florestais, enquanto ainda restam.

As inscrições ficarão disponíveis até sexta, dia 23, mediante preenchimento de formulário eletrônico na home-page senaibahia.com.br, clicando na opção cursogratuitoemalagoinhas.

ERRATA

Ao contrário do publicado nesta coluna, na edição do dia 20, a obra da Via Santa, que dá acesso à Cidade Santa, em Dias d’Ávila, não é de responsabilidade da Conder. A licitação, no valor de R$ 14,5 milhões, foi conduzida pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e deveria ter sido concluída em maio de 2022. No entanto, a obra foi interrompida no ano passado, deixando 3 km por fazer. A empreiteira NM encerrou os trabalhos alegando atrasos nos pagamentos. Uma nova licitação é aguardada para a conclusão do serviço.