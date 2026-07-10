Eumelanina presente no Julho das Pretas

O Instituto Eumelanina participa da programação de 657 atividades da 14ª. edição do “Julho das Pretas”, com manifestações relacionadas à literatura, ao direito e à política de identidade racial e de gênero.

A ideia da associação sediada no bairro de Plataforma, um dos primeiros de Salvador, é a de integrar a rede internacional multiplicada em 23 estados brasileiros e outros três países na luta por “reparação e bem viver”.

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A programação na capital baiana começou com o debate dentro da série “Melanina Conecta”, sobre “controle social e participação de mulheres negras na construção de políticas públicas com Nairobi”, capital do Quênia, na África.

Amanhã, o dia é de prosa e poesia, com a “Literatura Dikebrada: escrevivências de mulheres negras” e o recital poético especial para o “Julho das Pretas”, organizado pelo “Slam Dikebrada”.

Para a presidente do Instituto Eumelanina, Udi Santos, integrar uma mobilização nacional como o Julho das Pretas reafirma o compromisso da instituição com a transformação social.

"O Julho das Pretas representa um chamado para que as mulheres negras ocupem cada vez mais espaços de decisão, de liderança e de construção de políticas públicas”, conclama a liderança libertária.

Segundo Udi Santos, no Instituto Eumelanina acredita-se na transformação social como consequência da formação política, da valorização da cultura e da criação de oportunidades para as mulheres promoverem mudanças.

Dia 18, o Eumelanina promove o “Batalha Kebra Verso”; dia 23, volta o Melanina Conecta, com o tema “Mulheres Negras, Culturas e Incidência Política: Experiência da Casa da Mulher do Hip Hop”; e dia 25 tem a Marcha das Pretas.

“Estamos falando de repressão aos operadores, aos operadores ilícitos (...) Estamos olhando os terceiros que nessas cadeias de comunicação e publicidade amplificam uma mensagem de indução ao jogo”, dario durigan, ministro da Fazenda, sobre o endurecimento de regras contra propagandas de bets

‘Lentes Livres’ inscreve

Terminam, hoje, as inscrições para participação no concurso Lentes Livres, uma iniciativa da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), vinculada à Secretaria de Administração do Estado (Saeb). A premiação estadual desafia jovens na faixa etária entre 18 e 29 anos a proporem soluções de educação e cultura contra a violência.

A inscrição é feita pelo site do concurso, mediante envio da documentação exigida, de um vídeo de até três minutos e de um texto de três a cinco páginas. O edital completo e demais informações estão disponíveis no site lenteslivres.sei.ba.gov.br.

POUCAS & BOAS

Um Mutirão de Mamografia começa, hoje, em LEM com atendimentos por uma equipe especializada entre 7h e 17h às pessoas entre 50 e 74 anos. Necessários para atendimentos, os agendamentos acontecem até hoje, nas Unidades Básicas de Saúde. A carreta com os equipamentos estará disponível até o dia 27 de julho na praça dos Três Poderes, para a realização dos exames que reforçam o acesso à prevenção através do diagnóstico precoce do câncer de mama. A iniciativa é fruto de parceria entre as secretarias de saúde local e estadual.

A Mostra Audiovisual Entre Imagens e Conceitos promovida pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão Filosófica (Nupef), da UFRB, tem abertura, hoje, na Casa do Duca, em Amargosa, e deve reunir além de estudantes, professores, egressos e toda a comunidade interessada em refletir sobre os desafios da educação, da filosofia e da sociedade contemporânea. O evento marca os 18 anos de criação do curso de Licenciatura em Filosofia pela UFRB na cidade.