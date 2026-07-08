Mulheres da Justiça fazem Julho das Pretas

Siga o A TARDE no Google

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) anunciou para a próxima segunda-feira, às 14 horas, o “Julho das Pretas 2026”. Inspirado em Conceição Evaristo, o tema do encontro é “Nossa fala estilhaça a máscara do silêncio” – Mulheres Negras e Justiça Sociorracial”.

O “Julho das Pretas” é uma das escassas iniciativas propostas pelo Judiciário para debater temas de relevância em contato direto com a comunidade.

Tudo sobre Tempo Presente em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em um país onde as assimetrias históricas ainda moldam o topo das instituições, a centralidade desse debate no seio da magistratura baiana é não apenas pedagógica, mas urgente. O tribunal, ao abrir suas portas para essa pauta, reconhece que a neutralidade jurídica não pode se converter em omissão diante das vulnerabilidades que afetam as mulheres negras.

O encontro busca fomentar reflexões sobre equidade, acesso à justiça e enfrentamento ao racismo estrutural, condições necessárias para a cidadania engajar-se pelo bem comum.

A proposta é fortalecer práticas constitucionais comprometidas com a promoção dos direitos humanos e com a construção de uma justiça inclusiva e antirracista. Mais do que um rito burocrático, o evento tensiona o papel do próprio Direito na reparação dessas fraturas sociais.

A iniciativa é da Coordenadoria da Mulher, por meio da Comissão Permanente de Igualdade, Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos Humanos (CIDIS).

Estão convidadas magistradas, magistrados, servidoras, especialistas e representantes de instituições públicas e sociedade civil.

Contando com a parceria do Fórum Permanente de Combate à Violência Doméstica da Unicorp, o “Julho das Pretas” será no auditório Olny Silva.

As declarações racistas e desumanizantes dirigidas contra o jogador francês Kylian Mbappé pela senadora paraguaia Celeste Amarilla são desprezíveis e, infelizmente, não são um caso isolado Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, sobre ataques racistas contra Mbappé

Bahia ascendendo nos jogos

O Gamepólitan 2026, maior festival de jogos da Bahia, ocorre em Salvador entre o final de julho e início de agosto, consolidando o amadurecimento do mercado digital. Mais do que entretenimento, o evento é uma vitrine estratégica para a inovação e geração de negócios. Ao destacar títulos locais como ÁRIDA 2 e Gato no Cangaço, o festival impulsiona um ecossistema que já movimenta R$ 3,6 milhões anuais no Estado, segundo a Associação de Desenvolvedores de Jogos do Estado da Bahia (BIND). Fortalecer essa indústria especializada é validar o potencial da Bahia como polo produtor de tecnologia e economia criativa.

POUCAS & BOAS