“Expo” de artesanato une nações indígenas

Artesãos indígenas de nações pertencentes aos territórios de identidade baianos vão expor peças de suas produções mais recentes no pátio do Museu de Arte Contemporânea, na Graça, entre os dias 25 e 27, das 15h às 22h.

São 30 artistas Tupinambá, Tumbalalá, Pataxó Hã-Hã-Hãe, Kiriri-Xocó, Xuku-Kariri, Kiriri, Pataxó, Tuxá, Xukurú, Funiô, Kaimbé, entre outros povos originários – já estavam aqui muito antes da invasão europeia.

A ação é uma iniciativa da Coordenação de Fomento ao Artesanato, com a participação da Secretaria de Cultura (Secult) e apoio da Associação Fábrica Cultural e do Ilê Axé Oju Onirê.

Estarão expostos objetos em composições tradicionais e contemporâneas como entalhes e pinturas, trançados de fiada e tecida em aiós, peças utilitárias, cerâmica com pintura em tauá (pigmento de argila na cor branca), maracás, arcos e flechas, apitos e colares, adornos corporais com sementes, instrumentos musicais e objetos do cotidiano, que têm como característica o fato de aproveitarem sementes, galhos, folhas, penas de aves e outras matérias-primas oferecidas por criaturas das florestas.

Cultura – A passagem de natureza à cultura inclui também aspectos de manifestações religiosas, como se pode verificar em adereços e cocares, com o cuidado do sigilo de ritos secretos dos pajés de cada nação. Está prevista a apresentação de danças ritualísticas, com a presença de representantes de etnias diversas.

O festival dá sequência ao trabalho desenvolvido em parceria pela Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte. No dia 25, às 18h30, será lançado o filme Caminhada Tupinambá, de Maurício Galvão.

Contação de Histórias

De 22 a 25 de abril – logo após o feriadão, portanto – quatro bibliotecas públicas estaduais vão abrigar programação cultural para o público infantil como parte da VI edição do Festival de Contação de Histórias. O objetivo é celebrar e promover a literatura infantojuvenil, destacando sua influência na formação de novos leitores. O evento, realizado pela Fundação Pedro Calmon (FPC), vinculada à Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBa), envolve a Biblioteca Infantil Monteiro Lobato; Biblioteca Central do Estado da Bahia; Biblioteca Anísio Teixeira; Biblioteca Juracy Magalhães Jr. (Itaparica e Salvador); e a Biblioteca Pública Thales de Azevedo.

Festival de Talentos

O combate ao etarismo (preconceito de idade) tem sido um dos compromissos de órgãos da sociedade civil alinhados com os melhores valores da cidadania, como é o caso do Instituto de Auditores Fiscais da Bahia, o “IAF-Sindical”.

Com esta proposta de inclusão de idosas e idosos, a Diretoria para Assuntos de Aposentadoria e Pensão promove, no dia 25 de abril, a quarta edição do Festival de Talentos.

O encontro com perfil de uma festa tem como objetivo dar valor à criatividade e habilidades dos associados, oferecendo espaço para linguagens artísticas as mais diversas

A Velha Guarda aficionada da música, da fotografia, da literatura e contação de histórias, entre outras especializações, será recebida com o habitual carinho e atenção pela equipe do presidente Marcos Carneiro.

Mestres – Como já se sabe, “é preciso saber viver”: o encontro reúne mestres nesta perspectiva de longevidade com alegria, como tem sido o convívio com os auditores e auditoras fiscais mais experientes.

Do pessoal de Apolo, já estão confirmadas a cantoria de Antônio Medeiros e Antônio Rocha; Anselmo Brum, no saxofone; Eliecim Fidélis e Hildebrando Carvalho, voz e violão.

Elisabeth Regis está convocada a declamar e contar histórias capazes de encantar, missão compartilhada com José Silvio Leone, enquanto Fernando Dantas vai falar sobre seus três livros publicados.

Quem curte arte visual pode apreciar a pintura de Marcos Lopes; e a exposição de artesanato em prata está por conta de Pythagoras Cavalcanti.