Faixa de entregador é proposta da Ufba | A TARDE

O grupo de pesquisa EpisSAT Entregadores, da Faculdade de Medicina da Bahia (Ufba), recebeu com entusiasmo o anúncio da criação da faixa preferencial para a categoria especializada na entrega de mercadorias.

Os acadêmicos de Asclépio têm dedicado esforços para articular as lideranças de entregadores e técnicos de instituições ligadas ao trânsito, para debater meios de melhoria no convívio na pista, como é o caso da “Faixa Azul”.

Nos fóruns organizados pelo EpisSAT junto a representantes da categoria, a iniciativa, semelhante à experiência realizada em São Paulo – capital, tem sido discutida como uma intervenção com alta probabilidade de contribuir para a redução dos óbitos e feridos entre quem faz motoentrega.

Depois de quatro encontros, o mais recente promovido mês passado, os estudantes, de graduação e pós-graduação orientados pela professora Rita Fernandes, coordenadora do projeto EpisSAT, seguem pesquisando meios de contribuir com a sociedade.

- É preciso que a Prefeitura de Salvador e a Transalvador formem uma equipe forte de especialistas em trânsito, para fazer o monitoramento com produção de indicadores, a fim de proceder os melhoramentos necessários e contínuos, para o projeto piloto da Faixa Azul”, afirma a docente e pesquisadora.

A pesquisadora da Ufba e sua equipe têm mantido a proposta da faixa preferencial nos debates, nos vídeos e em todo o conteúdo produzido de forma continuada desde 2022.

O trabalho teve ampla acolhida por parte dos trabalhadores e trabalhadoras das motos, ganhando repercussão pelos depoimentos distribuídos em vídeo sobre a urgência da Faixa Azul para proteger a vida no serviço de entrega.

“Matá-la [Marielle Franco] significava eliminar de vez o obstáculo [aos negócios dos irmãos Brazão]

e, ao mesmo tempo, dissuadir outros políticos do grupo de oposição a imitar-lhe a postura”

pgr,em denúncia contra o deputado Chiquinho Brazão e seu irmão Domingos Brazão, pela morte de Marielle

TJBA e DPE em harmonia

A Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), Desembargadora Cynthia Maria Pina Resende, recebeu, na última terça-feira, a Defensora Pública Geral do Estado, Firmiane Venâncio. A reunião foi uma cortesia pela posse da presidente e objetivou o alinhamento de projetos entre as duas instituições. Entre os pontos discutidos, estiveram? a interiorização e a democratização dos serviços da Justiça, principalmente para os municípios que não têm sede de comarcas do Tribunal de Justiça e da DPE/BA. Foram debatidos fortalecimentos de ações já existentes, por meio de parceria entre as duas instituições. ? ?

POUCAS & BOAS

Terceiro livro solo da poetisa Márcia Rasia, ‘Aos Quatro Ventos’ terá lançamento hoje no espaço cultural Stefano’s Cafés Especiais, em Barreiras, a partir das 17h. Membro da Academia Barreirense de Letras ela é autora de outros dois livros, além de ter participação em diversas antologias. Editada pela Cógito, a obra é uma coletânea de poemas sobre reflexões de vida que induzem ao título com uma metáfora sobre ventos, amor e oportunidades.

A Orla II de Juazeiro recebe hoje a partir das 16h a Feira da Prosperidade com exposição e venda de produtos feitos por mulheres que participaram dos ciclos de formação do projeto ‘Terapia Sistêmica e Educação Financeira’, realizado pelo Instituto Namastê. A iniciativa visa fortalecer as ações em rede e será realizada em parceria com a Feira Agroecológica, que ocorre semanalmente no espaço do Armazém da Caatinga. Para animar o evento a quadrilha Junina Buscapé fará apresentação de aquecimento para os festejos juninos.

Ainda em Juazeiro acontece hoje o ‘Seminário de Enoturismo: Desafios e Perspectivas da Pesquisa para a Indicação Geográfica na Vitivinicultura do Vale do São Francisco’, com foco no desenvolvimento como produtor de vinhos que se destaca no Brasil e atrai visitantes. Com início às 8h no auditório do Grande Hotel, o evento é coordenado pela Embrapa Semiárido e faz parte da programação do II Salão de Turismo do Vale do São Francisco, que foi aberto ontem e prossegue até domingo com organização da Associação Integrada do Turismo na RIDE (Assitur).

