Fecomércio distribui brinquedos e comida | A TARDE

A entrega dos donativos pode ter sido um pouquinho depois do previsto no calendário, mas o importante é a arrecadação de 260 toneladas de alimentos, em mais um êxito da campanha Natal Solidário.

Foi a décima edição consecutiva promovida pelo Sistema Fecomércio-Ba, integrando-se a principal entidade do varejo baiano, capaz de reunir 35 empresários lojistas, ao movimento visando alegrar crianças das periferias.

Além dos alimentos, correspondendo ao chamado geral da sociedade civil e dos governos, nos âmbitos federal, estadual e municipal, a coleta garantiu a aquisição de brinquedos em boas condições de uso.

A campanha liderada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-Bahia), vai entregar também produtos de higiene, distribuídos entre entidades assistenciais baianas.

Para encerrar a décima edição da campanha social com um gol de placa, na manhã de hoje um grupo de colaboradores voluntários visitará a Organização do Auxílio Fraterno (OAF), no bairro da Liberdade.

afeto – Além da já citada distribuição de 400 brinquedos, além de alimentos e fraldas descartáveis, está previsto o contato afetuoso entre os organizadores da campanha e as crianças.

Tida como madrinha do Natal Solidário 2023, Cássia Fernandes programou uma manhã de diversão para as crianças, com apresentação do espetáculo Circo de um Homem Só, merendas e brincadeiras.

A ação posiciona a Fecomércio-Bahia entre as instituições baianas comprometidas com a redução das desigualdades, graças a iniciativas como esta, referência para as entidades de classe.

Esporte inusitado na Ribeira

Quem gosta de praticar esportes, especialmente modalidades raras e inusitadas, pode encontrar boas opções de diversão, hoje e manhã, na praia da Ribeira. Entre as oportunidades, está o hidroboxe, uma adaptação da nobre arte ao ambiente aquático da península itapagipana, restando calçar as luvas para conhecer as regras do ringue marinho. A programação inclui a canoa havaiana, com aulas monitoradas, além de exercícios de alongamento e futevôlei, entre outras atividades na areia, disponíveis para 100 participantes, com inscrição gratuita. Os jogos são organizados pela Associação de Remo Salvador, e o Clube Kaiaulu Va’a.