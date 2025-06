Festival de quadrilhas agita Largo do Sieiro

Quadrilha Forró Mandacarú - Foto: Divulgação

O bairro da Liberdade terá seu festival de quadrilhas juninas, no Dia de São Pedro, 29, entre às 10 e 16 horas, na quadra do Largo do Sieiro.

Nesta edição, os quadrilheiros da Liberdade rendem homenagem ao Mestre Chicão, em reconhecimento a sua contribuição ao criar a quadrilha João Froxó, nos anos 1970.

Vitrinista apaixonado por festas populares, Chicão criou também uma quadrilha para grisalhas e grisalhos, antes excluídos do melhor da festa, paradigma rompido por sua iniciativa no Centro Social Urbano da Liberdade.

O festival escapa ao formato “competição”, renegando suas raízes mitológicas do desafio de Pã a Apolo, servindo de articulação comunitária, com a proposta de zelar pela preservação sem deixar de inovar.

- Atualmente, temos nove quadrilhas atuantes em Salvador”, afirma Soiane Gomes, idealizadora do projeto, quadrilheira e pesquisadora das culturas juninas.

Soiane Gomes e a equipe do festival querem multiplicar o modelo consolidado na Liberdade para outros bairros de Salvador com potencial para atualizar suas quadrilhas.

Fórum permanente - A realização é do Fórum Permanente de Quadrilhas Juninas, coletivo fundado em 2019 com o objetivo de contribuir para resistência dos padrões de sociabilidade construídos secularmente no bom convívio à base de milho e forró.

A ideia de encontro e confraternização evita trazer para o ambiente festivo mais uma manifestação de competitividade exacerbada e desnecessária em relação ao hábito de erguer brindes de licor e absinto.

Testagem de ISTs nas festas

Consolidada como estratégia de prevenção de ISTs, a ação de testagem da Sesab já realizou 5 mil exames até a última sexta-feira no São João. Os postos funcionam em 11 cidades, incluindo Salvador, Alagoinhas, Amargosa, Jequié e Cruz das Almas. Em Cachoeira, o serviço começou. Estão sendo testados HIV, sífilis e hepatites B e C. Foram confirmados 14 casos de HIV, 4 de hepatite B, 6 de hepatite C e 164 de sífilis, com 64 pessoas iniciando tratamento no local. Em Salvador, a Sesab montou também unidades de emergência no Parque de Exposições, Pelourinho e Paripe. Foram 175 atendimentos, a maioria por náuseas, cefaleia e intoxicação alcoólica.

POUCAS & BOAS

- Em Gandu o palco principal do São João recebe hoje o Forró do Tico entre outras atrações. Amanhã Aldemário Coelho estará no município para animar moradores locais e visitantes. A festa foi aberta dia 19 de junho e até o dia 24 soma mais de 30 nomes de projeção nacional e regional. Na cidade ainda repercute o resultado da 12ª edição do Concurso de Quadrilhas, realizado dia 15 de junho que sagrou bicampeã Dois Amores, que conquistou também os prêmios de melhor coreografia, melhor marcador e melhor casamento. Com forte presença de público, a festa vem movimentando o comércio local.

- A Associação Baiana de Equoterapia (Abae) está dando mais um passo no empreendimento de um serviço de reabilitação em Mata de São João. Neste contexto, no dia 05 de julho acontece uma reunião com pais e demais familiares com crianças especiais, a partir das 9h, no salão da Igreja Católica de Imbassaí. Na oportunidade a presidente da associação, Maria Cristina Guimarães Brito, fará a palestra ‘Fortalecimento de vínculos familiares e comunitários’. A ação faz parte das iniciativas de escuta ativa com as famílias atendidas.

- A etapa final do Concurso Regional de Juninas movimenta hoje o Coliseu da Paz, em São Desidério a partir das 19h. Aberto ontem, o evento conta com 13 quadrilhas participantes, além de shows musicais. A organização é da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, com o apoio da União das Quadrinhas Juninas do Oeste da Bahia (UNIQJOB). Espera-se que a edição supere a edição anterior em público.