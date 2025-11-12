Hospital Ortopédico é destaque em congresso

Cirurgia ortopédica chefiada pelo médico Moisés Cohen. Data: 28/08/25 Fotos: Uendel Galter/Ag. A TARDE. - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O Centro de Convenções da Boca do Rio sedia de hoje até sexta-feira, o 57º Congresso Anual de Ortopedia da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, com a participação dos principais médicos da especialidade.

Está prevista, entre os principais destaques, a transmissão ao vivo de procedimentos de alta complexidade desde o centro cirúrgico do Hospital Ortopédico do Estado da Bahia, localizado no bairro do Cabula, em Salvador.

Será uma boa oportunidade de atualização de técnicas mais recentes relacionadas à cirurgia robótica visando implantação de próteses para joelho e tornozelo.

Também serão transmitidas intervenções para substituições entre vértebras da coluna, com a possibilidade de perguntas e comentários da plateia dirigidas às equipes médicas em atividade no “tempo real”.

– Essa interação direta é uma oportunidade única de aprendizado prático e troca de experiências – afirma o gerente médico do hospital, Matheus Azi.

Polo da especialidade – Segundo Matheus Azi, “o congresso se consolida como um dos mais modernos e interativos da área”, posicionando o Estado da Bahia como polo de ortopedia e traumatologia em alcance internacional.

Demonstração deste impulso para a ciência baiana é a presença de palestrantes da Academia Estadunidense de Cirurgiões Ortopédicos entre os nomes confirmados na programação científica.

O 57º Congresso Anual SBOT servirá também para celebração dos 90 anos da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, uma das mais longevas do gênero.

A China entende [a transição verde] melhor do que qualquer outro. Ele [Donald Trump] está cedendo a liderança para a China. O presidente Xi [Jinping] está vibrando (...) Estou aqui em favor daqueles que não estão Gavin Newsom - Governador da Califórnia (EUA), sobre a ausência de Donald Trump na COP30

Ilha celebra Independência

Itaparica se prepara para celebrar em grande estilo os 203 anos da vitória sobre os portugueses em 7 de janeiro de 1823, um marco da Independência na Bahia.

A cidade lança amanhã o projeto oficial das festividades de janeiro, que buscam unir memória cívica e turismo.

A bravura de figuras como a marisqueira Maria Felipa foi decisiva na virada do conflito, quando os portugueses ainda cercavam Salvador.

A programação prevê cinco dias de celebração, com atrações multiculturais e manifestações artísticas que resgatam o orgulho e o simbolismo histórico da data.

POUCAS & BOAS

Começa hoje em Luís Eduardo Magalhães mais uma campanha de doação de sangue em parceria com a Hemoba e a Secretaria de Saúde municipal. A coleta será concentrada no Posto de Saúde Ceni dos Santos Fraga, das 8h30 às 12h e das 13h às 16h30 até sexta-feira. A ação ainda tem a participação de cooperativas locais e o Banco Sicredi, visando coletar cerca de 300 bolsas de sangue para reforçar o estoque local e regional.

O 3º Mutirão do Programa de Apoio ao Trabalhador e às Empresas (Proate) de Itabuna movimenta hoje a Sala do Empreendedor na Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Renda (Sicer) entre 8h e 14h. A meta da ação é encaminhar profissionais para mais de 100 processos seletivos em diversas áreas, a serem realizados pelas empresas parceiras. Para participar os interessados devem levar documentos de identificação e currículo atualizado. Elo entre empregadores e candidatos com potencial para contratação, a ação contribui para a inserção de novos profissionais no mercado de trabalho.

Em Alagoinhas ainda repercute a assinatura do termo de cooperação bilateral que deve fortalecer o mercado global de cervejas artesanais, assinado pela coordenação do Brazilian International Beer Awards (BBA) e o China International Beer Challenge (CBC). O acordo contempla intercâmbio de jurados e capacitação conjunta, promoção de cervejas premiadas, apoio comercial e abertura de canais de distribuição, além de intercâmbio técnico e cultural de estilos e processos.