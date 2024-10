“Irmãos no couro” comemora sete anos

Projeto Irmãos no Couro gerou também o Grupo de Samba de Viola e Terreiro - Foto: Reprodução | Instagram

Voltado para o ensino de percussionistas relacionados ao culto afro-baiano aos voduns e orixás, o Projeto Irmãos no Couro completou sete anos de criação, com endereço fixo no Engenho Velho da Federação.

Segundo o idealizador do "Irmãos no Couro", Tonsele Tom, os toques nos atabaques sagrados têm suas peculiaridades, a depender do candomblé, diferenciando-se entre as nações angola, keto, jeje e ijexá.

Para o instrutor e “piloto” desta atividade a meio caminho, entre o divino (Orum) e o terreno (Aiyê), o projeto vem cuidando da disciplina rítmica necessária ao êxito das aulas de atabaques.

– Estamos ampliando o projeto para a construção de instrumentos como o “xiquerê” e o tambor ilu – afirma Tonsele Tom, nascido e criado no ambiente de êxtase místico dos terreiros do Engenho Velho, antigo quilombo e símbolo de resistência da pretitude baiana.

Foi neste convívio a sorte de ter sentido a influência dos caboclos, entidades indígenas originárias da ancestralidade nativa, pelo menos 5 mil e 500 anos antes da invasão europeia do século XVI.

Frutos do projeto – O projeto Irmãos no Couro gerou também o Grupo de Samba de Viola e Terreiro, em apresentações mensais para arrecadação de recursos visando a manutenção do projeto de cultura, religião e arte.

Servem também os shows para festejar o encontro com as encantadas e encantados, unindo a alegria da dança e da música à religiosidade imanente.

O trabalho constrói também seu ritmo digital, mantendo-se o contato pelo “insta” por meio do endereço @irmãosnocouro.

Beija-Flor mirim em SSA

Uma parceria com a Beija-Flor de Nilópolis, do Rio de Janeiro, é o impulso desejado pelos integrantes da Escola Estrela do Samba, voltada para crianças da comunidade do Curralinho, nas proximidades do bairro do Imbuí. Famosa nacionalmente, a Beija-Flor já desenvolve um projeto de incentivo aos sambistas de Maceió, daí a ideia das gestoras da agremiação baiana de estabelecer um contato visando conquistar o apoio. Em perspectiva de educação não-formal, a Escola Estrela do Samba vem exercendo a dupla função de ensinar a prática e a história do gênero musical ao público infantil, além de salvaguardar a memória de sambistas de Salvador.

‘Economia e mudanças climáticas: a responsabilidade dos indivíduos, das empresas e das instituições’ é o tema da 23ª Semana de Economia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), que começa amanhã em Vitória da Conquista. Com abordagens científicas e culturais, o evento movimenta o auditório do Módulo do Luizão.

Na Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) ainda repercute a aprovação dos cursos de mestrado acadêmico em Geografia e Filosofia, junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Os dois novos cursos são considerados estratégicos para a região pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propp).

A segunda edição do Festival Buriti de Audiovisual da Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) está com inscrições abertas para curtas-metragens até o dia 14 deste mês. Com tema livre, são aceitas ficções, animações, documentários e obras experimentais com duração entre 5 e 10 minutos. A organização é da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec), dentro do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da instituição.

Entre os doadores assíduos de sangue da Bahia ainda repercute a mudança das regras do Hemoba, que reduzem o tempo de espera para retomar a doação, após a realização de micropigmentação, maquiagem definitiva ou piercings. Esse tempo passou de 12 para seis meses depois de procedimentos que são realizados comprovadamente em estúdios licenciados pela Vigilância Sanitária.