Leonardo Góes das águas e saneamento

Leonardo Goés Silva - Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE

O baiano de Salvador Leonardo Góes Silva toma posse, amanhã, do cargo de diretor da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

A instituição tem como meta ampliar o número de brasileiras e brasileiros com acesso a rede de esgoto, água limpa encanada e outros benefícios de acordo com o previsto no Plano de Saneamento Básico.

A solenidade de posse do engenheiro agrônomo e mestre em Ciências Agrárias pela Universidade Federal da Bahia terá a presença do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

Seguindo os trâmites, o nome de Leonardo Góes Silva foi indicado pela Presidência da República e aprovado pelo Senado, com 48 votos a favor, dois contra e uma abstenção.

– Atuarei para fortalecer a segurança hídrica, promover a eficiência regulatória e garantir que as ações da agência contribuam para a sustentabilidade, a resiliência climática, a redução das desigualdades e o fortalecimento das políticas de inclusão no nosso país – afirmou o novo diretor da ANA, após a aprovação do seu perfil pelo Senado.

Perito federal agrário do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária desde 2006, Leonardo Góes Silva vai substituir Maurício Vasconcelos, por ter expirado o período do mandato de seu antecessor.

Leonardo Góes Silva é também especializado em concessões e acordos entre o setor público e o setor privado, conhecidos por “PPPs”, permitindo ao governo compartilhar a realização de serviços ou obras.

Ex-presidente da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), o novo diretor da ANA defende práticas de resiliência climática e da gestão integrada de recursos hídricos.

Apoio aos migrantes

Migrantes e refugiados vêm sendo contratados em Salvador para funções da construção civil, como ajudante, pedreiro, eletricista, carpinteiro, pintor, dentre outras. As vagas não exigem experiência nem português fluente. A maioria dos postos é ocupada por venezuelanos, nigerianos, cubanos, indígenas waraos, senegaleses, sírios e guineenses, que veem na capital baiana uma porta de entrada para a cidadania. A iniciativa resulta de acordo entre a Ufba e empresas do setor, coordenado pelo Núcleo de Apoio a Migrantes e Refugiados, responsável pelo Balcão Solidário no Largo Dois de Julho.

POUCAS & BOAS

O transporte 100% via marítima da celulose da Veracel completa uma década neste mês de setembro através do Terminal de Belmonte, de onde segue até o Porto especializado Portocel, no Espírito Santo. Conforme a empresa, a mudança representou aproximadamente menos 380 viagens de carretas a cada 48 horas na BR 101, em uma distância de 1.080 km. O impacto resultou em aproximadamente menos 103 mil toneladas de CO2 emitidas, já descontando a emissão de CO2 gerada pelas barcaças nestes 10 anos.

Em Teixeira de Freitas acontece hoje uma audiência Pública do Plano Municipal de Educação (PME). Na oportunidade serão apresentados os resultados do plano entre os anos de 2015 e 2025, bem como serão debatidos os novos passos da educação municipal para construção das próximas etapas da área. Realizada pela Secretaria Municipal e o Fórum Municipal Permanente de Educação, a audiência começa às 07h30 no auditório do Campus 10 da Universidade Estadual da Bahia (Uneb).

Ainda em Teixeira de Freitas o Festival de Sabores 2025 será lançado oficialmente nesta terça-feira no auditório do Sebrae, focado nos profissionais de imprensa e mídias digitais. ‘Gastronomia e Ritmos da América Latina’ é o tema desta edição do festival, organizado pela prefeitura, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com co-realização do Senac, apoio da Abrasel e patrocínio do governo estadual, através de diversas secretarias.