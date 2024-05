Maternidade entra no “Abril Verde” | A TARDE

Mês dedicado à saúde e segurança do trabalho, abril tem a coloração verde, de acordo com a campanha desenvolvida pelas Nações Unidas, visando melhorar o convívio e combater enfermidades.

Uma das instituições participantes da campanha na Bahia é a Maternidade Regional de Camaçari, unidade do governo do estado administrada pela Fundação Estatal Saúde da Família (Fesf), ligada ao Sistema Único de Saúde.

São mais de 700 trabalhadoras e trabalhadores participando de cinco dias de atividades iniciadas ontem, com previsão de levar a semana inteira até a sexta, dia 26.

Visando fortalecer a cultura de prevenção nos âmbitos físico e mental, a semana vai destacar dois temas, a "Saúde Mental no Trabalho" e "Primeiros Socorros e Atendimento de Emergência".

- Nosso papel neste Abril Verde é conscientizar a força de trabalho para os riscos em nosso dia a dia que são causa de acidentes mais comuns, a exemplo de riscos mecânicos como quedas, tropeços, bem como outros de caráter biológico envolvendo contato com fluidos como sangue e secreções”, observa Glaucia Marques, enfermeira do Trabalho e coordenadora das atividades na maternidade.

O objetivo da programação, acrescenta Glaucia, é o de chamar a atenção dos trabalhadores para situações de estresse, pressão e demandas suficientemente capazes de levar ao adoecimento psíquico.

Por outro viés, a semana proposta pela maternidade vai abordar os riscos da exposição a situações comuns no cotidiano e a necessidade de prevenir incidentes e acidentes de trabalho.

Fundada em setembro de 2022, a Maternidade vai alcançar, nos próximos meses, a marca de 20 mil atendimentos.

Semana da Memória do TJBA

“Estimular a capacidade de autocrítica em uma perspectiva de liberdade e sem qualquer censura”. A frase dita pelo Presidente da Comissão de Memória do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), Desembargador Cássio Miranda, fortalece o conhecimento e é um convite para participar das ações da Semana da Memória do TJBA. O evento, que acontece de 6 a 10 de maio, no prédio-sede do Judiciário baiano, visa à preservação do patrimônio cultural do País.? O anfitrião do evento no Tribunal baiano, Desembargador Cássio Miranda, convida a todos para participarem da Semana da Memória. Inscrições no https://siec.tjba.jus.br/siec/cadastroVisitante

Kelsor Fernandes é cidadão de Salvador

O reconhecimento de Salvador a um empresário do ramo imobiliário nascido em Alagoinhas é a nova contribuição da Câmara municipal para identificar boas práticas na condução de um setor decisivo para a economia da Bahia.

Trata-se da outorga do título de cidadão soteropolitano ao presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Kelsor Fernandes, graças a uma iniciativa do vereador Daniel Alves, do partido PSDB.

A honraria será entregue amanhã, às 18 horas, em cerimônia na plenária da Câmara, certificando-se os representantes do povo das realizações de Kelsor Fernandes, em um ano e meio à frente da Fecomércio-Bahia.

- O título refere-se a minha pessoa, mas representa também os 35 sindicatos de empresários lojistas filiados à federação, acrescentando o trabalho desenvolvido em todo o sistema envolvendo o Sesc e o Senac, gerando, ao todo, 3.200 empregos diretos na Bahia”, afirmou Fernandes.

O líder empresarial interpreta a vitória de todo o setor varejista como um incentivo para seguir na missão de mudar a fisionomia da Fecomércio, ao aproximar os investidores e a sociedade baiana de um modo geral.

Kelsor Fernandes destaca o fato de, pela primeira vez, a federação ser conduzida por um empresário do ramo de serviços, pois o executivo desenvolveu seus negócios na área imobiliária.

Para o novo cidadão de Salvador, o objetivo é e sempre será o de defender os interesses dos lojistas baianos.

- Temos o dever de defender os empresários por arriscarem o capital em empreendimentos, pagando imposto, gerando renda e riquezas”, disse o presidente, ao preparar seu discurso para a solenidade.