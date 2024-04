Museu Geológico mistura os ritmos | A TARDE

Unir a música, a arte mais sublime legada por Hermes e Apolo, ao museu, a casa das nove musas, filhas de Zeus e a Memória (Mnémosine) religa a Bahia à Antiguidade Clássica, por meio do projeto Terça Musical.

A próxima edição da iniciativa está prevista para esta terça-feira, com a presença da camerata Quarteto Novo, da Orquestra Sinfônica da Bahia, como principal convite.

A apresentação no Museu Geológico da Bahia, administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, começa às 15h30, no Cinema do Museu, com entrada gratuita.

O escrete dos músicos já está escalado com André Becker, na flauta; Margareta Chichilova, violino; Djalma do Nascimento, violoncelo, e Paco Garcês na viola.

Conhecido pela versatilidade, cumprindo a proposta de encantar o público com gêneros os mais diversos, o quarteto se propõe a cumprir um ritual capaz de ir de "Yesterday", dos Beatles, a "Qui nem Jiló", de Luiz Gonzaga.

Desfaz-se assim, algo só existente na abstração: os muros entre gêneros musicais, ruindo entre os acordes de música erudita e popular, dedilhados ou soprados com igual maestria.

Cameratas - O encontro faz parte do projeto Cameratas, iniciativa visando promover oportunidades de apreciação musical, sem extremismos, mostrando, como um dia disse Raulzito: “Genival Lacerda tem a ver com Elvis e com Jerry Lee”.

Quem também curte pedra bonita, pode apreciar uma das 15 exposições temáticas de rochas ornamentais e de fósseis extraídas de jazidas e cavernas encontradas somente na Bahia.

André Léllis lança livro

A obra infanto-juvenil O Reino da Felicidade é a mais nova tentativa de ampliar a pluralidade no acesso aos conteúdos, acrescentando o livro impresso às adesões pelas redes sociais.

O lançamento da obra do cantor André Léllis, ao investir na promissora seara, está previsto para o dia 12 de abril, às 18h30min, no Restaurante 705, no bairro de Pituaçu.

O autor procurou produzir para o público infantil e jovem, tendo inicialmente tentado construir projeto de um disco, mas a pressão de 11 sobrinhos pesou para a escolha de um texto.

POUCAS & BOAS

Festival da Semana Santa na Rua do Mucugê, em Porto Seguro, terminou ontem com apresentação de ‘LAMBADA @Fabynobret’, dirigido pela professora Fabiana Nobre e apresentada com um grupo de dançarinos, contando a história cultural da Dança de Porto Seguro. A programação foi aberta dia 22 de março e contou com diferentes momentos culturais e religiosos.

A Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) deu início essa semana a mais uma etapa do programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA), no distrito de Rosário, em Correntina. São 52 novos alunos no programa, executado em parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi), que está levando educação para cinco fazendas associadas, com oferta do Ensino Fundamental II e Ensino Médio para seus colaboradores.

O Plano de Desenvolvimento Agropecuário (PDA – Matopiba) foi um dos assuntos abordados na primeira reunião do Comitê Gestor do Plano de Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial da região que inclui, além da Bahia, também Maranhão, Piauí e Tocantins. Representantes baianos fazem parte dos Grupos de Trabalho conduzidos pelo coordenador e presidente do Comitê, produtor rural da Bahia Oziel Oliveira. Instituído por decreto federal no ano passado, o comitê é composto pela Casa Civil da Presidência, os Ministérios da Agricultura e Pecuária, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), bem como empresários.