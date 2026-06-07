Ao comemorar a primeira década de atuação, a ONG Pontos Diversos vem cumprindo a proposta de apoiar o afroempreendedorismo e o feminismo afro-indígena, na perspectiva do desenvolvimento com meio ambiente sustentável.

A autoavaliação das gestoras corresponde aos fatos, quando se observa a criação do Hub Pontos Diversos, com o objetivo de organizar, distribuir e integrar informações, produtos e dispositivos.

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Já contam 35 as empreendedoras beneficiadas atualmente, dando sequência à capacitação em 150 negócios, com a concessão de “capital-semente” para dar início às unidades produtivas.

O compromisso da Pontos Diversos com o controle das rotinas produtivas, no sentido de não-agressão ao meio ambiente, a fim de evitar acrescentar problemas de ordem natural.

Não existe justiça climática sem justiça social. Sabemos que as mudanças ambientais, sobretudo climáticas, penalizam de maneira desproporcional populações de baixa renda, periferias, comunidades tradicionais e grupos historicamente marginalizados”, enfatiza Carolina Barreto, cientista social e uma das sócias fundadoras da Pontos.

Segundo Carolina Barreto, “ao contrário de modelos tradicionais que impõem soluções externas, a atuação da Pontos Diversos foca na escuta ativa e na governança local responsável”.

As ações comemorativas pelos primeiros dez anos da Pontos constituem o próprio trabalho atualmente desenvolvido. Ao descentralizar recursos financeiros e técnicos por meio de projetos e processos, a entidade quebra o ciclo de isolamento de projetos locais e atualiza a superpotência do impacto socioambiental em larga escala.

“Os impérios odeiam quando um país se liberta de sua influência. A visão predominante em Washington é que o Irã escapou do controle americano em 1979 e precisa ser punido por isso”

JEFFREISACHS, economista de Columbia, sobre o fracasso dos EUA nos ataques ao Irã

Metrô que recicla

O metrô de Salvador atingiu a marca de 7 toneladas de lacres de alumínio reciclados, reforçando seu papel além da mobilidade moderna. O projeto expandiu a coleta seletiva para pilhas, baterias e vidros nas estações Pirajá, Pituaçu, Lapa, Acesso Norte, Rodoviária, Imbuí, Mussurunga e Aeroporto. A iniciativa da concessionária supre a lacuna de responsabilidade da indústria de bebidas, mitigando o impacto de resíduos tóxicos no meio ambiente. Assim, o sistema que historicamente superou o atraso do transporte público na capital baiana consolida-se como uma ferramenta de civilidade e sustentabilidade urbana.

POUCAS & BOAS

. Em Jaguaquara, acontece, hoje, o II Encontro Territorial de Agroecologia, a partir das 8h30 no Centro Estadual de Educação Pio XII. Promovido pela Rede de Agroecologia Povos da Mata e pela Associação Agroecológica Jaqueira, com apoio de instituições de ensino, órgãos estaduais e entidades territoriais, o evento vai reunir lideranças, agricultores familiares, estudantes, movimentos sociais e entidades ligadas à agroecologia e ao desenvolvimento sustentável.

. Com caráter preventivo e educativo, o Programa de Defesa do Consumidor (Procon) de Itabuna iniciará, amanhã, ação especial de fiscalização e orientação no comércio da cidade em alusão ao Dia dos Namorados, comemorado dia 12 de junho. Prevista para encerrar na terça-feira, a ação objetiva assegurar transparência nas ofertas, coibir práticas abusivas e fortalecer o equilíbrio nas relações de consumo. Vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Procon busca proporcionar aos consumidores mais confiança nas compras.

. O Santuário Santo Antônio, em Feira de Santana, está vivendo a Quinzena do Padroeiro, com eventos religiosos e quermesse. Hoje, o dia é dedicado aos romeiros e tem por tema ‘Onde houver desespero que eu leve a esperança’, com programação a partir das 6h30. Após a missa das 8h30, celebrada pelo bispo emérito da arquidiocese local, Dom Itamar Vian, acontece a procissão motorizada pelas ruas da cidade. À tarde tem show dos romeiros às 13h, seguida da despedida dos devotos e missa às 19h30. O encerramento será dia 15 de junho.