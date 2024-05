Poder da Justiça combate assédio | A TARDE

Maio entrou com senso de justiça aguçado, junto à promoção da I Jornada de Prevenção e Combate ao assédio, programado o dia 20 de maio, no auditório desembargadora Olny Silva no TJ.

O objetivo é estimular o debate deste crime denunciado e sentenciado no Brasil, embora venha provocando a aflição, principalmente de mulheres, muitas delas, ofendidas por “cantadas” chulas, ofensas, espancamentos, estupros, amputações e feminicídio.

Quem não puder comparecer à belíssima casa do Judiciário, construída na gestão do presidente Eserval Rocha, há exatos dez anos, pode acessar a jornada pelo canal de internet da rede conhecida por “YouTube”.

No auditório, localizado no último pavimento da sede da quinta avenida do CAB, a superlotação é de 200 vagas nas cadeiras, vedado o uso das escadarias.

A Mesa de Abertura da jornada contará com a presidenta das comissões de prevenção e enfrentamento ao assédio moral e outras formas de discriminação de primeiro e segundo graus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

São elas: a desembargadora Joanice Maria Guimarães de Jesus, representando o segundo grau; e a juíza Ana Conceição Barbuda, primeiro grau, também entre as palestrantes do encontro.

Não poderiam faltar ao encontro de alinhamento do Judiciário com as demandas da mulher sob ataque, o diretor-geral da “Universidade” Corporativa do TJBA, doutor Jatahy Júnior.

Incansável lutadora da causa pela paz doméstica, a desembargadora Nágila Maria Sales Brito confirmou presença junto ao procurador-geral Pedro Marques, a presidenta da OAB-BA, Daniela Borges e a paulista Maria Manssur.

Respeita Meu Cabelo

E assim se passaram décadas quando as pretas espichavam os cabelos a ferro quente, ganhando chance de empregabilidade, até chegarem hoje ao Movimento Respeita Meu Cabelo. O avanço anuncia o plano de aumentar a inclusão do tema da "beleza negra" no sistema de ensino de Salvador, um dos municípios brasileiros proporcionalmente mais pretos fora da África. No âmbito legislativo, as ativistas do #Respeita apoiam a vereadora Marta Rodrigues, ao apresentar projeto de lei número 80/2024, determinando a prefeitura adquirir chapéus especificamente utilizados por estudantes pretas nas formaturas.