Produtores acertam pagamento de dívida | A TARDE

A quitação da dívida de R$ 131 milhões, aceita por 24 entre 40 credores, é o requisito exigido para a família de produtores rurais Yamada, por meio de recuperação extrajudicial aceita com anuência do Poder Judiciário.

O acordo saiu na 1ª. Vara Cível da Comarca de Luiz Eduardo Magalhães, em acolhimento parcial à demanda do escritório de advocacia contratado pelos agricultores endividados.

Os primeiros produtores Yamada chegaram à região nos anos 1980, dedicando-se à produção de soja, milho, sorgo e feijão na região situada entre os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia – Matotiba.

- Eles tiveram problemas nos últimos anos, agravados por fatores como variação da taxa de dólar, gerando alta nos insumos, além do efeito das alterações climáticas”, argumenta a advogada Nara Turra, do escritório Celso Cândido, contratado pela família.

Segundo a operadora de direito, a modalidade de extrajudicial foi possível graças ao "relacionamento consolidado pela família junto a parte dos credores oestinos".

Avanço gradual - Depois de elaborado o plano, conquistado o “sim” dos advogados dos credores, foi possível seguir com a extrajudicial, conforme a versão da advogada, seguindo os trâmites do processo de negociação externo ao ambiente jurídico.

Dados divulgados pela empresa Serasa apontam para um aumento de mais de seis vezes nos pedidos de recuperação na modalidade judicial (quando a extrajudicial não ocorre), por parte de produtores rurais atuando em empreendimentos individuais.

Batalha de rimas no Pelô



A 27ª. edição do Aruanda Arena acontece no neste domingo às 13h. O certame disputado por quem curte a linguagem do gênero musical peculiar, com sua proposta de indignação no combate às desigualdades e preconceitos. Os duelos de rima estão previstos para o Largo Quincas Berro D’água, onde fica a Casa do Hip-Hop, no Centro Histórico, onde os seguidores da linguagem artística costumam se encontrar. Os clássicos de rima hip-hop têm a parceria da Rede Rua (@rede_r.u.a) e da Casa do Hip-hop Bahia (@casadohiphopbahia), com apoio do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural e da Secretaria de Cultura da Bahia.

POUCAS & BOAS

A diocese de Bom Jesus da Lapa já começou os preparativos para a posse do 5º bispo diocesano, Dom Rubival Cabral Britto, marcada para o dia 22 de maio, na Esplanada em frente do santuário. Católicos de paróquias da região e de dioceses vizinhas estão organizando caravanas para participar da celebração, que será presidida pelo arcebispo da arquidiocese de Salvador e Cardeal Primaz do Brasil, Dom Sérgio da Rocha que fará a passagem simbólica do báculo ao novo bispo.

O espetáculo Sacro a Paixão de Cristo tem hoje a segunda e última apresentação no Estádio Municipal de Sento Sé. A peça conta com a participação dos Grupos de Teatro São José, da sede do município, e Jovens Vivendo em Cristo, das comunidades de Limoeiro e Pascoal. Uma tradição no município ribeirinho do Lago de Sobradinho, a montagem é resultado da parceria entre a Igreja Católica e a gestão municipal.

Em Alagoinhas foi encerrada ontem a programação da Páscoa realizada em 17 unidades públicas, com organização da Secretaria de Assistência Social. As equipes do Suas realizaram diversas dinâmicas com os diferentes grupos e cada Centro de Referência de Assistência Social realizou uma apresentação cultural com temática voltada para a Páscoa.

A diocese de Barreiras realiza hoje uma caminhada de penitência entre a catedral de São João Batista e o Morro do Santo Cristo. Com saída às 6h e passagem pelo santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a procissão terá diversas paradas para relembrar a Via Sacra.