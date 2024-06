Professor Geraldo lança “livro da vida”

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Toda uma história de 85 anos de vida, pautada em lutas e vitórias com base em práticas virtuosas, está no livro “Despertares e Conquistas”, a ser lançado em Salvador, no dia 20, no Shopping da Cidade, Itaigara.

O autor da própria biografia, Geraldo Dias de Brito, narra a trajetória de uma criança nascida em Cocos, no Oeste baiano, antes de migrar para Campo Formoso, no Norte do Estado, onde teve sua formação fundamental.

Filho do soldado Deoclécio Santana, integrante das “volantes” perseguidoras dos grupos sociais rebelados, sob comando de Lampião, e de Joana Maria, o escritor tentou transpirar, no único volume, o suor de suas batalhas.

O texto é uma demonstração de como um professor, no caso, Domingos Dantas, é capaz de transformar a vida do então aluno Geraldo, ele próprio tornando-se docente de nomeada, ao ser orientado para as boas práticas e a leitura de autores de relevo, notadamente os grandes pensadores.

- Graças a professor Domingos, tornei-me um ótimo aluno, mesmo nascido em berço humilde, e terminei graduado em Estatística, mestre em economia e professor universitário na Federal e na Católica, entre outras atividades dentro e fora do magistério”, afirmou Geraldo Dias de Brito.

Antes de ser lançado em Salvador, o livro passou por um “batismo” de confraternização campo-formosense, em reunião promovida no município, citado nos manuais do desporto por ter sido o local de nascimento do já falecido Alex Alves, ídolo de clubes brasileiros e do Hertha Berlim.

Esposo de dona Diva Maria e pai de Geovana, seguidora de seus estudos; avô de Valentina e Catarina; e tendo seis irmãos, metade dedicada ao magistério, o professor octogenário transmite a lição de jamais desistir, quando se quer - e precisa - vencer.

Cáritas Literária

A organização de sociedade civil Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3 promove, hoje, às 17h, o encontro de premiação do concurso literário “35 anos da Constituição Cidadã: quais são os meus direitos?”. O objetivo é o de incentivar crianças e adolescentes a apreciarem habilidades da escrita, mediante inspiração artística, tocando a dimensão “estética”, ao unir a informação confiável, a opinião plausível e a beleza de escrever certo e bem. A 5ª. edição do interessante certame vai cotejar ilustrações, poemas e textos literários. Realizado nos Estados da Bahia, Sergipe, Pará e Amapá, a premiação vai acontecer na Livraria Leitura, no Shopping da Bahia.