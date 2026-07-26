Projeto Mares salva corais em Vera Cruz

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O Projeto Mares começou a etapa prática do Curso Técnico de Restauração de Corais, após a conclusão dos módulos teóricos da formação, visando a atividade programada para a área de Proteção Ambiental (APA) do Recife das Pinaúnas.

Os participantes começaram a produzir as primeiras mil sementeiras previstas para o cultivo de colônias de Millepora alcicornis antes de serem implantadas na reserva marinha localizada em Vera Cruz.

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Além das sementeiras, foram confeccionadas 40 mesas para funcionar como berçários marinhos, seguindo o planejamento de confecção da estrutura.

A produção utiliza material proveniente da remoção de cerca de 110 quilos de organismos bioinvasores, o equivalente a 1.163 colônias, retirados pela equipe científica do projeto em três áreas da ilha.

O início da prática marca um momento decisivo na formação dos novos restauradores, que passam a compreender o ciclo completo da recuperação dos recifes, afirma o coordenador científico do Projeto Mares, Ricardo Miranda.

A estratégia transforma um passivo ambiental em estruturas de restauração, reconstruindo habitat em desequilíbrio no Recife das Pinaúnas, agora com boas chances de superar as adversidades biológicas.

Entre os alunos, a bióloga Marina Nóbrega destaca a oportunidade de vivenciar a conservação marinha de forma direta, enquanto o mergulhador Weslley Xavier ressalta a satisfação de ver o trabalho teórico ganhar forma.

Com carga de 96 horas, o curso é iniciativa da Organização Socioambientalista Pro-Mar, com parceria da Petrobras, a fim de preparar os participantes para atuar na restauração ativa de recifes de coral na Baía de Todos-os-Santos.

ABRE ASPAS

“Flávio [Bolsonaro] é hoje a pessoa que pode parar Lula e liderar uma verdadeira mudança para todos os brasileiros. Eu confio plenamente nele, que é filho de um amigo”

JAVIER MILEI, presidente da Argentina, em discurso na convenção que confirmou nome de Flávio Bolsonaro (PL) na corrida presidencial brasileira.

MBA em Turismo Religioso

A Universidade Católica do Salvador (UCSal) inova, ao lançar o MBA em Turismo Religioso, pioneiro no País. Coordenado pelo padre Manoel Oliveira Filho e pelo professor Daniel Aguirre, o curso de pós-graduação lato sensu foi apresentado na ExpoCatólica, em São Paulo, focado em capacitar gestores para o desenvolvimento de destinos sagrados. A iniciativa projeta a Bahia como polo estratégico, impulsionada por ícones como Santa Dulce dos Pobres e os terreiros do Recôncavo. Trata-se de uma ferramenta crucial para alavancar o patrimônio cultural e a fé como motores de desenvolvimento humano e econômico.

POUCAS & BOAS