Sem taxa das blusinhas, compras internacionais disparam 118% no Brasil

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O fim da chamada "taxa das blusinhas" fez os brasileiros voltarem a comprar em massa em sites internacionais.

Dados da Receita Federal mostram que, em junho, primeiro mês completo sem a cobrança do imposto de importação sobre encomendas de até US$ 50, o país recebeu 28,36 milhões de remessas internacionais.

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O crescimento foi expressivo em relação aos meses anteriores:

118% maior que o registrado em junho de 2025, quando foram recebidas 13,02 milhões de remessas;

maior que o registrado em junho de 2025, quando foram recebidas 13,02 milhões de remessas; 72% superior ao de abril de 2026, último mês antes do fim da cobrança, com 16,51 milhões de encomendas;

superior ao de abril de 2026, último mês antes do fim da cobrança, com 16,51 milhões de encomendas; 84% acima da média dos quatro primeiros meses deste ano, de 15,42 milhões de remessas.

Na prática, a alta significa que milhões de consumidores voltaram a importar produtos de baixo valor, como roupas, eletrônicos, acessórios e itens de beleza, aproveitando a redução no custo das compras em plataformas estrangeiras.

Entenda: o que é a "taxa das blusinhas"?

A "taxa das blusinhas" é o apelido dado ao Imposto de Importação cobrado sobre compras internacionais de até US$ 50 realizadas pela internet.

A cobrança de 20% entrou em vigor em agosto de 2024 e foi zerada em maio deste ano por meio de uma Medida Provisória (MP) assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O imposto era alvo de críticas de consumidores, que reclamavam do aumento no preço de produtos de baixo valor, como roupas e acessórios, além da redução da competitividade das plataformas internacionais.

Varejo e plataformas divergem sobre o impacto

A alta nas importações reacendeu o debate entre representantes do comércio brasileiro e das empresas de e-commerce internacional.

O Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), que reúne empresas como Americanas, Casas Bahia, Centauro, Dafiti, Lojas Renner e Magazine Luiza, afirma que o aumento das compras em plataformas estrangeiras pode “reduzir as vendas do comércio nacional e afetar empregos e investimentos”.

Já a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec), que representa empresas como Alibaba, Amazon e Shein, considera o crescimento "natural e esperado" após o fim da tributação.

A entidade afirma, porém, que ainda é cedo para concluir se o aumento das importações será permanente e defende uma análise de pelo menos seis meses.