Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

COMPRAS INTERNACIONAIS

Oposição apresentam emendas que enterram de vez a “Taxa das Blusinhas”

Medida busca garantir a derrubada definitiva da cobrança sobre compras internacionais de até US$ 50

Redação
Por Redação
Compras internacionais de até US$ 50 deixaram de ser taxadas.
Compras internacionais de até US$ 50 deixaram de ser taxadas. - Foto: Reprodução

Parlamentares da oposição na Câmara dos Deputados protocolaram, nesta terça-feira, 19, emendas à Medida Provisória nº 1357/2026, que revogou a chamada “taxa das blusinhas”, com o objetivo de garantir a derrubada definitiva da cobrança sobre compras internacionais de até US$ 50 e impedir que o imposto volte a ser cobrado futuramente por decisão do governo federal.

Entre os deputados que apresentaram emendas estão Nikolas Ferreira (PL-MG), Luis Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP), Junio Amaral (PL-MG) e Bia Kicis (PL-DF).

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Para os parlamentares, a chamada “taxa das blusinhas” é uma medida equivocada, injusta e puramente arrecadatória, criada para aumentar ainda mais o peso do Estado sobre a população brasileira.

A cobrança do imposto de importação de 20% sobre compras internacionais penalizava consumidores, pequenos empreendedores e milhões de brasileiros que já convivem com uma das maiores cargas tributárias do mundo.

“A decisão do governo de recuar da medida representa uma admissão tardia de que a taxação foi um erro desde a origem. No entanto, é fundamental transformar esse recuo em uma garantia permanente, impedindo que a cobrança seja retomada no futuro por mera conveniência arrecadatória”, defende a deputada Bia Kicis.

Leia Também:

BAHIA

Jerônimo Rodrigues reage ao fim da taxa das blusinhas: "Alívio"
Jerônimo Rodrigues reage ao fim da taxa das blusinhas: "Alívio" imagem

ECONOMIA

Imposto cai, mas ICMS segue: o que muda com fim da taxa das blusinhas
Imposto cai, mas ICMS segue: o que muda com fim da taxa das blusinhas imagem

VÍDEO

Nikolas Ferreira provoca Lula após presidente zerar 'taxa das blusinhas'
Nikolas Ferreira provoca Lula após presidente zerar 'taxa das blusinhas' imagem

A oposição também ressalta que o Brasil precisa avançar em uma agenda consistente de redução de impostos, simplificação tributária e maior liberdade econômica para consumidores e empreendedores.

“Nosso alerta sempre foi claro: aumentar impostos nunca foi solução para desenvolver o país”, ressaltou Luis Philippe de Orleans e Bragança.

O Instituto Livre Mercado (ILM) defende que a revogação da “taxa das blusinhas” seja definitiva e considera a medida um reconhecimento de que mais impostos significam menos competitividade e maior custo para a população.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

carga tributária emendas parlamentares Imposto de Importação liberdade econômica Redução de Impostos taxa das blusinhas

Relacionadas

Mais lidas