Projeto três em um previne incêndio | A TARDE

Síndicas e síndicos, cuja atenção voltada para projetos distintos, pode produzir alguma distração no foco de cuidar do condomínio, além de micro e pequenos empresários, já contam com mais apoio para prevenção de incêndios na Bahia.

A iniciativa juntou três órgãos com propostas diferentes, a Juceb (Junta Comercial do Estado da Bahia) – abertura e fechamento de empresas -, o Sebrae – apoio ao pequeno empreendedor – e o Corpo de Bombeiros Militar, este sim, relacionado ao tema.

O tripé foi divulgado como uma nova fase no licenciamento referente à prevenção de incêndios, a título de “cooperação técnica” a fim de facilitar o trâmite da documentação.

O acordo foi tratado em tão elevada conta a ponto de contar com a presidente da Juceb, Marise Chastinet, o superintendente do Sebrae, Jorge Khoury e o comandante-geral dos bombeiros, coronel Adson Marchesini.

O novo sistema foi pensado como uma solução integrada, beneficiando micro e pequenos empresários, ao verificar sem demora se há risco para o prédio onde o estabelecimento ficará sediado.

Empreendimentos classificados como de baixo risco de incêndio terão licença dos bombeiros emitida simultaneamente com o registro da empresa.

Para Marise Chastinet, presidenta da Juceb, o projeto reúne segurança, comodidade e redução de custo, além de brevidade do tempo no processo.

Segundo Marise, a iniciativa melhora o ambiente de negócios, reduz o número de guichês a serem visitados e acelera a abertura de novos empreendimentos, favorecendo a economia no momento de união e reconstrução.

Museu Náutico ilumina

O Museu Náutico situado no Farol da Barra receberá o abraço de cidadãs e cidadãos baianos como uma das formas de comemorar o Dia Mundial da Água, hoje, dia 22. A iniciativa pode ter como efeito chamar a atenção para o recuo na mentalidade média contemporânea, pois precisar realizar um evento para lembrar da importância da água para a existência e o planeta é prova irrefutável de atraso civilizatório. A concentração será em frente ao Museu Náutico a partir das 10 horas, com a presença de estudantes da rede estadual de ensino, bem como universitários das redes pública e privada e ambientalistas.

Amazônia Azul nos livros

Em meio a uma série de iniciativas alusivas à celebração do Dia Mundial da Água, comemorado hoje, é alvissareira a notícia de que o IBGE e os livros escolares incluirão o mapa da "Amazônia Azul". A iniciativa é parte de um esforço para aumentar a consciência sobre a importância dos oceanos e da nossa riqueza marítima. Desde 2019, a Marinha trabalha com o MEC e o IBGE para essa inclusão nos materiais didáticos e mapas oficiais.