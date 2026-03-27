Psicóloga lança projeto para acolher meninas
Confira a coluna Tempo Presente
A morte da adolescente Thamiris; o estupro coletivo de uma estudante no Rio; e mais recentemente o caso mantido sob sigilo de uma tentativa de suicídio de uma menina obrigada a beijar todos os colegas de sala, tendo a filmagem vazado nos canais de internet.
Ao perceber a escalada da violência, a psicóloga Taiana Campello decidiu se movimentar e lançou o projeto pioneiro Encontro com Elas, com estreia marcada para o dia 18 de abril, no Shopping Caboatã, no bairro do Imbuí.
Mãe de uma menina de 10 anos, Taiana Campello está disposta a semear este modelo de prevenção pelo diálogo, com a formação do primeiro grupo de 10 crianças entre 9 e 13 anos, visando ampliar oportunidades de maior segurança no convívio como efeito da redução de riscos.
Taiana Campello vai levar para o encontro com elas a experiência de 17 anos trabalhando com esta faixa etária, no Centro de Atenção Psicossocial de Lauro de Freitas.
"Decidi criar o projeto com foco nas meninas porque elas são mais pressionadas e evitam se expor, até porque as condições objetivas hoje fazem com que se sintam ameaçadas”, afirmou Taiana Campello.
Longe de querer virar referência, Taiana Campello admite a possibilidade de contribuir, com seu exemplo, para outros profissionais doarem algumas horas de seu tempo livre a fim de suprirem a lacuna de informações confiáveis verificada no início da puberdade.
Taiana Campello concorda com a avaliação de um contexto de alta instabilidade no qual acumulam-se os efeitos da exposição demasiada à internet; pais autoritários, desinformados ou negligentes; e o crescimento de ideários repressivos autoritários de um modo geral.
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BNDES para caminhoneiros
O BNDES destinou R$ 1 bilhão para financiar a troca de caminhões seminovos por modelos zero km, beneficiando transportadores autônomos e cooperativas de todo o País.
O pagamento pode ser parcelado em 60 meses, com carência de seis, respeitando teto definido pelo CMN. O programa Renovação da Frota pode chegar a R$ 10 bilhões, com R$ 6 bi do Tesouro e R$ 4 bi captados a mercado, oferecendo fôlego financeiro e modernização da frota.
Os financiamentos são aceitos até 25 de maio, e 15 de maio as operações com documentação.
POUCAS & BOAS
- O dia nacional do circo e o dia mundial do teatro serão celebrados hoje em Lençóis, através de iniciativa do projeto do Centro de Cultura Luz d' Manhã. Com início previsto para às 18h, o evento vai movimentar o auditório da Casa e Memorial Afrânio Peixoto, na praça Nossa Senhora do Rosário. A programação especial tem acesso gratuito, com contribuição voluntária do público ao chapéu, para ajudar nos custos da organização. O evento tem apoio da Fundação Pedro Calmon, que este ano comemora seus 40 anos de criação.
- Ainda na Chapada Diamantina, o Vale do Capão, no município de Palmeiras, recebe hoje o evento 'Oficinas Livres' com programação que inclui apresentações musicais, conteúdos audiovisuais, oficinas de desenho, produção cultural e tecnologia com a instalação prática de sistemas Linux. A partir das 9h, Pedro Jatobá conduzirá a atividade ‘O que é e como organizar uma Produtora Cultural Colaborativa?’ que deve abordar diferentes aspectos da produção artística e cultural.
- A partir das 19h de hoje, a Feira Cultural Luar do Velho Chico vai agitar a praça do tradicional Mercado Municipal de Barra. Além de apresentações culturais e divulgação dos temas das festas juninas deste ano, o evento terá como atrações musicais Toin do Piseiro e Aby Rodrigues. Realizado nas margens do emblemático rio São Francisco e do afluente rio Grande, o evento também terá artesanato e culinária típica. Com diversas parcerias, a organização da feira tem à frente a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
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