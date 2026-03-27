Psicóloga lança projeto para acolher meninas

Projeto Encontro com Elas tem estreia marcada para o dia 18 de abril, no Shopping Caboatã, no bairro do Imbuí - Foto: Reprodução / Instagram

A morte da adolescente Thamiris; o estupro coletivo de uma estudante no Rio; e mais recentemente o caso mantido sob sigilo de uma tentativa de suicídio de uma menina obrigada a beijar todos os colegas de sala, tendo a filmagem vazado nos canais de internet.

Ao perceber a escalada da violência, a psicóloga Taiana Campello decidiu se movimentar e lançou o projeto pioneiro Encontro com Elas, com estreia marcada para o dia 18 de abril, no Shopping Caboatã, no bairro do Imbuí.

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Mãe de uma menina de 10 anos, Taiana Campello está disposta a semear este modelo de prevenção pelo diálogo, com a formação do primeiro grupo de 10 crianças entre 9 e 13 anos, visando ampliar oportunidades de maior segurança no convívio como efeito da redução de riscos.

Taiana Campello vai levar para o encontro com elas a experiência de 17 anos trabalhando com esta faixa etária, no Centro de Atenção Psicossocial de Lauro de Freitas.

"Decidi criar o projeto com foco nas meninas porque elas são mais pressionadas e evitam se expor, até porque as condições objetivas hoje fazem com que se sintam ameaçadas”, afirmou Taiana Campello.

Longe de querer virar referência, Taiana Campello admite a possibilidade de contribuir, com seu exemplo, para outros profissionais doarem algumas horas de seu tempo livre a fim de suprirem a lacuna de informações confiáveis verificada no início da puberdade.

Taiana Campello concorda com a avaliação de um contexto de alta instabilidade no qual acumulam-se os efeitos da exposição demasiada à internet; pais autoritários, desinformados ou negligentes; e o crescimento de ideários repressivos autoritários de um modo geral.

BNDES para caminhoneiros

O BNDES destinou R$ 1 bilhão para financiar a troca de caminhões seminovos por modelos zero km, beneficiando transportadores autônomos e cooperativas de todo o País.

O pagamento pode ser parcelado em 60 meses, com carência de seis, respeitando teto definido pelo CMN. O programa Renovação da Frota pode chegar a R$ 10 bilhões, com R$ 6 bi do Tesouro e R$ 4 bi captados a mercado, oferecendo fôlego financeiro e modernização da frota.

Os financiamentos são aceitos até 25 de maio, e 15 de maio as operações com documentação.

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