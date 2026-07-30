Santa Izabel celebra 133 anos de saúde

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O Hospital Santa Izabel celebra 133 anos de fundação em momento de expansão, modernização e reconhecimento, representando o êxito da estratégia colonial portuguesa da “misericórdia” como política de saúde custeada pelos “fidalgos”.

A instituição, criada em 30 de julho de 1893, comemora a data com um ato inter-religioso hoje, às 8h30, na capela do hospital, conduzido pelo padre Lázaro Muniz.

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A cerimônia reunirá pacientes, acompanhantes, profissionais de saúde, dirigentes e membros da Irmandade da Santa Casa da Bahia em um gesto de gratidão e reafirmação da missão de cuidar.

O aniversário coincide com um dos ciclos mais importantes de transformação da história do Santa Izabel, impulsionado por investimentos em assistência, tecnologia, ensino, capacitação e infraestrutura.

Único hospital filantrópico do Nordeste entre os 40 melhores no ranking da revista Newsweek, a instituição conquistou a recertificação internacional Qmentum e voltou a ser destaque em UTI pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira.

Os resultados refletem um modelo assistencial baseado em qualidade, segurança e melhoria contínua, capaz de alcançar desfechos clínicos superiores para pacientes de alta complexidade.

Entre os avanços está a implantação de um parque de bioimagem, ampliando a capacidade de diagnóstico e medicina de precisão, além de lavanderia industrial com automação, barreiras sanitárias e rastreamento de enxoval.

Padroeira da Santa Casa da Bahia, fundadora do hospital, “Izabel” se escreve com a letra “z”, e não com “s”, por seguir a grafia da sua origem, em Portugal, de onde chegou a invocação, pelas orações dos 35 jesuítas entre os mil homens de Tomé de Souza, em 1549.

ABRE ASPAS

“Propagar conspirações sobre as eleições do Brasil não torna os EUA mais seguros. Apenas corrói a confiança na própria democracia norte-americana e afasta seus aliados e parceiros no exterior”.

Democratas da Comissão de Relações Exteriores do Senado dos EUA, sobre ataques de Trump ao País

Magistratura, Sabor & Saber

A Escola de Magistrados da Bahia (Emab) realiza hoje, na Casa do Magistrado, em Piatã, a primeira edição do projeto Sabor & Saber, iniciativa de formação continuada, com espaço para debate e música.

O encontro de estreia terá como tema “Reforma da Previdência, Migração de Regime e Planejamento Financeiro do Magistrado”, reunindo especialistas.

Entre os palestrantes confirmados estão o presidente da Associação dos Magistrados da Bahia (Amab), juiz Eldsamir Mascarenhas; o juiz Anderson Bastos e o diretor de Recursos Humanos do TJBA, André Menezes.

POUCAS & BOAS

Astros do mundo gospel, Thalles Roberto e Guilherme Camargo serão as principais atrações de hoje na abertura do evento que celebra o dia do evangélico em Luís Eduardo Magalhães. Com o tema ‘De Geração em Geração’, a este ano o evento destaca a importância da integração familiar, trazendo além de grandes nomes das canções evangélicas, até atrações voltadas para o público infantil. Realizado no bairro Santa Cruz, o festival termina domingo. No sábado, acontece a Marcha para Jesus pelas ruas da cidade.

O Conservatório de Arte & Música começa em agosto uma série de atividades voltadas para crianças e jovens dos municípios do Litoral Norte e Agreste da Bahia, Entre Rios, Esplanada e Itanagra. A iniciativa, realizada pela Fundação Cultural Mata de São João, está disponibilizando gratuitamente oficinas de capoeira, flauta doce e violão, com patrocínio da Bracell. Ao todo são 190 vagas que tem a proposta de estimular o desenvolvimento integral dos participantes e proporcionar espaços de expressão, troca de experiências e fortalecimento dos vínculos comunitários.