Tânia Barreto narra as artes de Raulzito | A TARDE

O livro número 50 da maior estante dedicada a um cantor, compositor e profeta da música brasileira já está com os editores para ser lançado no dia de sua ascensão ao plano supralunar, dia 21 de agosto.



Trata-se da autobiografia de Tania Menna Barreto, um dos grandes amores de Raulzito, ao revelar histórias do convívio com o baiano de Quenguenhém – “oito horas de mula e 12 de trem”.



Maior tradutor de filósofos de que se tem notícia, tendo a guitarra como ferramenta didática, Raul terá uma nova reinterpretação, graças ao trabalho do jornalista e escritor Tiago Bittencourt – autor do celebrado “O Raul que me contaram”.



"Os anos como companheira fazem Tania Menna Barreto evocar a personalidade de Raul Seixas de uma maneira que só uma relação íntima pode revelar", antecipou Tiago Bittencourt.



Canceriano sem lar, Raul casou-se com Edith, separou-se para ficar com Glória, e sem folga amorosa, teve Lena, Tânia, Kika, sempre levando adiante a prioridade para as “coisas do coração”.



Embora mais conhecido como “roqueiro”, por sua postura independente e defesa incondicional da sociedade alternativa – “faze o que tu queres” -, Raul foi um músico completo, compondo todo tipo de gênero.



Na autobiografia de Tânia Menna Barreto, estarão este e outros aspectos, como o sofrimento causado pelo experimento de psicoativos, diante de um mundo até hoje incapaz de compreender suas mensagens de libertação.



Tânia Menna Barreto é coautora de algumas obras-primas, no álbum Mata Virgem, em 1977, período no qual foi fundamental no enfrentamento da inflamação do “pâncreas de Aquiles”, o ponto fraco do gênio baiano.



Carnaval do Cesol



O Centro Público de Economia Solidária (Cesol) promoveu na última quinta-feira, em articulação com o Shopping Jequitibá, em Itabuna, seu próprio Carnaval. As pessoas curtiram marchinhas antigas e, ao mesmo tempo, passaram a conhecer, e algumas delas, a seguir, o trabalho de inclusão social desenvolvido pelo Cesol. Os consumidores, graças à iniciativa da folia temporã, passaram a admirar as estratégias para melhorar a vida de comunidades. A animação ficou por conta do grupo Charanga da Alegria ao preferir embalar o público presente com a animação de sucessos de outros carnavais, ao som de instrumentos de sopro e percussão.

POUCAS & BOAS

A primeira rainha trans do Barreiras Folia foi eleita, na noite da última sexta-feira, com os demais membros da corte de Momo para animar o carnaval na cidade que vai até terça-feira. Bruna Kelly concorreu com outras quatro candidatas, sendo 1º princesa Diva Lima, seguida de Emilly Porto. Quesitos como simpatia, graciosidade e desenvoltura foram avaliados também para escolha do rei Momo, Jhuan Carlos, dentre quatro candidatos. A realização de Bruna Kelly simboliza um avanço rumo à inclusão e representatividade no universo do Carnaval. A organização foi da Secretaria municipal de Cultura e Turismo.



A unidade do Tomba do Serviço Social do Comércio (Sesc) de Feira de Santana, terá hoje sua primeira festa do carnaval do ano com a banda Axé e Beijo a partir das 13h. Na oportunidade será lançada uma campanha de prevenção ao câncer de pele. Amanhã a campanha vai arrecadar lacres para o programa Lacres do Bem, com animação da cantora Talitha Costa, aulão de hidroginástica e gincana.

Em São Desidério começa amanhã a programação festiva que vai comemorar os 62 anos de emancipação política, que culmina dia 22 de fevereiro, dia oficial do aniversário. Na segunda e terça de carnaval a banda Sopra Folia e os Bonecos Gigantes vão percorrer as ruas centrais da cidade. Amanhã terá ainda show da cantora Bela Cruz e dia 13 apresentação de Rodrigo Rocha e Banda. Faz parte da organização da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer a premiação de Melhor Bloco Carnavalesco e Fantasia Infantil.