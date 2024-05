Vitória da Conquista viabiliza empregos | A TARDE

Esperar por milagres ou medidas governamentais mirabolantes, como se ofertas de emprego caíssem do céu, é uma atitude de má-fé recusada por parte da sociedade civil de Vitória da Conquista.



Na maior cidade do sudoeste baiano, cidadãs e cidadãos estão mobilizando todos os recursos possíveis para promover mutirões de empregos e estágios, acrescentando a orientação para o processo seletivo.

Uma das próximas ações na cidade será na Avenida Bartolomeu de Gusmão, número 744, das 9 às 16 horas do próximo dia 9 de maio, nas instalações de uma escola.

A entrada é gratuita, bastando levar currículo atualizado, carteira de trabalho e diploma dos cursos ou comprovante de matrícula, tendo a avaliação direta de recrutadores de empresas de setores os mais diversos.

– Seja qual for a experiência prévia ou área de interesse, este evento proporciona uma plataforma exclusiva para aqueles que buscam oportunidades de carreira ou estágio – explica Érica Rocha, gestora de Recursos Humanos e coordenadora da agência de empregos vinculada ao centro educacional Grau.

Nesta rodada, já chega a 150 o número de vagas oferecidas, com variedade de oportunidades, incluindo empregos exclusivos para pessoas com deficiência (PCD).

Denominado Feirão de Empregabilidade, o formato é de um mutirão de empregos e estágios, com organização própria por iniciativa dos gestores do centro educacional Grau.

Entre as vagas, estão as de porteiro, serviços gerais, diaristas, jardineiros, supervisor interno, recepcionista, cuidador de idosos e de crianças, auxiliar de carga e descarga, auxiliar de produção, auxiliar de limpeza, entre outras.

Shoppings em ascensão

A Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) anunciou o bom desempenho da Região Nordeste, como vice-campeã nacional em número de centros comerciais, alcançando a marca de 18%. Equivale comparar, rapidamente, um shopping do Nordeste a cada grupo de cinco em funcionamento no País, embora outras regiões, como Sul e Sudeste tenham maior potencial para estimular seus mercados consumidores. Os especialistas têm uma hipótese para o trabalho de excelência dos shoppings nordestinos, e em particular os baianos: o incentivo às marcas prontas para ampliar suas atividades nos centros comerciais.

Poucas & Boas

A 7ª edição da ‘Revista Geração de 20’ será lançada hoje durante sarau no Museu Regional de Arte (MRA) de Feira de Santana, com a coordenação dos artistas Ana Beatriz, Dee Marcês e Ronaldo Agrestino. O evento tem início às 9h e conta com a participação de poetas e músicos locais para celebrar a finalização desta etapa do projeto, que conta com ‘feiremas’ e ‘aldravias’ de mais de 35 poetas independentes que fizeram parte em uma série de oficinas realizadas entre 2023 e 2024 para estimular a criação literária na cidade.

Vitória da Conquista viabiliza empregos

Em Alagoinhas começa amanhã a Semana das Mães reunindo moradoras da região no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) Mangalô a partir das 13h30. Com participação dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), bingos com prêmios e lanches, a programação prossegue até o dia 10 de maio com organização da equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social da cidade do agreste baiano.

O Projeto ‘Sustentabilidade nos Bairros’ inicia amanhã o trabalho com educação ambiental para dentro das casas dos moradores de Luís Eduardo Magalhães. Com visitas às residências em diferentes bairros da cidade, os educadores ambientais vão orientar as famílias sobre a adoção de medidas para a preservação do meio ambiente, como a separação correta dos resíduos sólidos, e sobre o funcionamento da coleta seletiva. A equipe vai realizar ainda uma pesquisa para avaliar a atual situação da separação de resíduos sólidos no município e saber a opinião da população sobre esse tema.

