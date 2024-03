Vitória sobre Holanda completa 400 anos | A TARDE

Já começaram os preparativos para as comemorações da libertação da Bahia do jugo holandês, como está registrado no Convento de Nossa Senhora da Soledade, próximo ao largo da Lapinha.

A iniciativa do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia já está em fase de organização com a presença de instituições culturais e cívicas da Terra da Liberdade, em mais esta efeméride a valorizar o povo heroico.

Como nem sempre a juventude tem se interessado em conhecer esta luta por fazer da Bahia uma protagonista nestas refregas históricas, a ideia é tentar alcançar a comunidade escolar para conhecer como tudo aconteceu.

Segundo os idealizadores da campanha de conhecimento, a ideia é criar uma programação até 1º de maio de 2025, quando a retirada das tropas dos Países Baixos completará o quarto centenário.

O período de mais de ano seria suficiente para uma articulação multidisciplinar envolvendo diversos órgãos, incluindo as secretarias estaduais, reconhecendo-se o desinteresse de grande parte dos estudantes pelos aspectos históricos.

Entre as atividades, estão previstas palestras, debates, simpósios, cursos, visitas guiadas, além de lançamento de livros e textos sobre conflitos como a invasão do Mosteiro de São Bento.

O uso das novas tecnologias ganha força, com a divulgação de aspectos da guerra por meio de formatos digitais mais ao agrado dos jovens, embora não se deva dispensar conteúdos de maior densidade.

Os holandeses, financiados pela Companhia das Índias Ocidentais, não tiveram dificuldade em invadir Salvador, mas não tardaram 11 meses, enquanto em Recife e Olinda, ocuparam por longos 23 anos.

“O mercado, vou contar uma coisa para vocês, mercado é um rinoceronte, dinossauro voraz. Ele quer tudo para ele, nada para o povo. Será que o mercado não tem pena das pessoas que passam fome?”

lula,presidente, após pressões do mercado financeiro pela distribuição total de dividendos da Petrobras

Avanços das mulheres

Mais de 50 empresárias do Oeste da Bahia, estarão reunidas, na noite de amanhã, dia 13, para celebrar o Mês da Mulher, com o avanço das lideranças femininas na região de maior crescimento econômico do país nas últimas duas décadas. Embora destaque mulheres empresárias de vários municípios da região, famosa pelo sucesso dos negócios agrícolas, o destaque será para Luís Eduardo Magalhães e Barreiras. O encontro terá como ponto de maior atração a palestra da confundadora e presidenta do Conselho de Administração do Grupo Sabin, Sandra Costa, a quem caberá detalhar estratégias no sentido de equilibrar capacidade e demanda.