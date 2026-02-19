PREJUÍZO
A dura verdade da psicologia sobre quem vive sem amigos
Viver sem companheiros pode ser prejudicial a saúde mental
Por Franciely Gomes
Engana-se quem pensa que viver sem amigos é apenas um traço de personalidade retraída. A psicologia alerta que o isolamento social de pessoas pode causar problemas sérios, tanto físicos, quanto mentais.
De acordo com um artigo publicado pela revista argentina ‘Ámbito Financiero’, estudos alertam que indivíduos que não tem amigos costumam apresentar sintomas depressivos, tristeza, ansiedade, baixa autoestima e tendência ao isolamento progressivo.
O isolamento prolongado também causa alterações no sono, aumento da pressão arterial e maior resposta ao estresse, levando a problemas graves e alterando as funções fisiológicas do corpo.
Quantidade não é qualidade
A publicação argentina ainda contrapõe pessoas que possuem uma grande quantidade de amigos. Os psicólogos alertam que o número de parceiros não é o principal indicador de bem-estar, pois a qualidade dos vínculos possui mais relevância.
Em resumo, não ter amigos não é necessariamente um atestado de problemas psicológicos, mas estabelecer vínculos deve ser uma escolha consciente de cada pessoa, que decide se a atitude traz benefícios ou se gera sofrimento.
