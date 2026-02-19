Falta de dinheiro no relacionamento causa envelhecimento precoce

Mulheres que namoram homens que ganham um salário mínimo envelhecem 12 vezes mais rápido - Foto: Reprodução | Pixabay

A instabilidade financeira pode ir muito além de contas atrasadas; ela está estampada no rosto e na saúde das mulheres. Uma pesquisa realizada pela plataforma MeuPatrocínio com 1,2 mil mulheres revelou que a falta de dinheiro no relacionamento é um dos principais gatilhos para o envelhecimento precoce e o esgotamento físico.

O levantamento dividiu as participantes em dois grupos: mulheres em relacionamentos "Sugar" (com parceiros bem-sucedidos) e mulheres em relacionamentos tradicionais com homens de baixa renda.

Enquanto 89,5% do primeiro grupo apresentaram níveis reduzidos de estresse, 93% das mulheres que convivem com a escassez financeira relataram sofrer com incertezas constantes e falta de recursos para cuidados básicos.

O impacto do estresse financeiro na saúde

De acordo com Caio Bittencourt, especialista em comportamento afetivo, a exaustão surge quando a mulher se sente limitada. A necessidade de lidar com a privação financeira gera uma sobrecarga que afeta o sistema imunológico e acelera o desgaste celular.

"Apesar dos reajustes no salário mínimo, inclusive em 202, ele ainda está muito distante de garantir a estabilidade necessária para uma vida confortável. Quando a mulher não tem um parceiro capaz de proporcionar esse conforto, ela começa a enfrentar uma série de problemas que afetam tanto a saúde mental quanto física", diz.

Essa realidade tem impulsionado o conceito de hipergamia, a busca por parceiros mais maduros e financeiramente estabelecidos. Para muitas mulheres entre 21 e 34 anos, a escolha por um companheiro bem-sucedido deixou de ser apenas sobre luxo e passou a ser uma estratégia de preservação da saúde e da juventude.

Hipergamia como busca por bem-estar

A pesquisa mostra que o ambiente de incerteza do segundo grupo impede o acesso a tratamentos médicos adequados e rotinas de autocuidado. O resultado é um ciclo de estresse crônico que favorece o surgimento de doenças e o envelhecimento precoce.

Em contrapartida, a segurança financeira no relacionamento permite um estilo de vida que reduz o risco de doenças crônicas e promove uma aparência mais descansada e saudável.