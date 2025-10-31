Adeus chinelos, saiba qual a grande tendência do verão 2026

sandálias com tiras foram pensadas para Scompanhar o formato natural dos pés - Foto: Reprodução

Mais do que um item de moda, as sandálias com tiras chegam para redefinir o conceito de conforto no verão 2026. Leves, versáteis e com design inovador, elas prometem substituir os chinelos tradicionais e se firmar como o calçado indispensável da estação.

O segredo do sucesso está na combinação entre materiais sustentáveis, formato anatômico e visual esportivo, que une praticidade e estilo em um único produto. A tendência reflete o movimento crescente da indústria calçadista em busca de soluções que priorizam bem-estar e responsabilidade ambiental.

Design esportivo e formato anatômico

Diferente dos chinelos tradicionais, que costumam causar atrito entre os dedos, as novas sandálias com tiras foram pensadas para acompanhar o formato natural dos pés.

O design anatômico e as solas ergonômicas e antiderrapantes oferecem mais estabilidade e conforto durante o uso, reduzindo o risco de ferimentos e desconfortos após longos períodos de caminhada.

Além disso, a estrutura de goma flexível e os acabamentos impermeáveis tornam o modelo ideal para os dias quentes, proporcionando liberdade e leveza sem abrir mão da durabilidade.

Sustentabilidade no centro das tendências

Um dos pontos que mais chamam atenção nas sandálias com tiras de 2026 é o uso de materiais reciclados e recicláveis. A preocupação ambiental ganha força na moda e agora também chega aos calçados, com marcas investindo em processos produtivos mais limpos e ecológicos.

Essa aposta sustentável não apenas reduz o impacto ambiental, mas também atende a um público cada vez mais consciente, que busca unir estilo e propósito em suas escolhas de consumo.

Estilo para todos os gostos e ocasiões

Versáteis por natureza, as sandálias com tiras transitam com facilidade entre diferentes ambientes. Em 2026, os lançamentos apostam em paletas vibrantes, tons pastel e modelos minimalistas, atendendo a todos os estilos.

Para quem busca praticidade, as versões de borracha colorida são perfeitas para o dia a dia. Já os modelos com tiras ajustáveis e design mais elegante prometem ganhar espaço até em produções casuais sofisticadas.