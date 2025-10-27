As estratégias de IA que podem te ajudar a ganhar na Mega-Sena

IA pode oferecer orientações - Foto: Agência Brasil

A inteligência artificial se tornou uma das ferramentas mais utilizadas da atualidade e pode auxiliar as pessoas em diversos cenários, como na Mega-Sena, por exemplo. A IA pode oferecer orientações sobre diversas atividades, incluindo jogos de azar como a loteria.

Embora esses jogos sejam amplamente baseados no acaso, a IA pode sugerir algumas abordagens que podem aumentar levemente as chances de sucesso.

Desenvolvido pela OpenAI, o ChatGPT é uma das plataformas mais avançadas nesse campo, pois é alimentado por algoritmos de linguagem de última geração, capazes de processar grandes volumes de informações de diversas fontes.

O ChatGPT foi questionado sobre a existência de um “truque infalível” para vencer na loteria. Em resposta, porém, a plataforma esclareceu que não há fórmula mágica. As loterias são sistematicamente desenhadas para garantir que os resultados sejam puramente aleatórios, o que impossibilita a previsão precisa dos números vencedores.

O sistema, porém, apresentou algumas estratégias que poderiam, teoricamente, melhorar as chances dos jogadores, embora sempre com a consciência de que o fator sorte prevalece.

Quais são as estratégias?

Jogar de forma consistente, sem cair na tentação do jogo compulsivo, é uma das primeiras recomendações, pois evita excessos e ainda mantém o jogador na disputa. Além disso, outra sugestão é optar por números mais altos.

Outra dica é escolher combinações que incluam números acima de 31. Isso faz com que o jogador reduza as chances de ter que dividir o prêmio com outras pessoas, caso vença, pois muitas pessoas tendem a escolher datas de aniversários e outras datas significativas, que ficam restritas ao intervalo de 1 a 31.

A escolha de números de forma aleatória é outra abordagem mencionada. Quando a máquina seleciona os números — muitas vezes através de sistemas automáticos como “escolha rápida” —, as combinações são tão imprevisíveis quanto qualquer escolha humana.

Por fim, formar grupos também é uma boa tática. Jogar coletivamente com amigos ou familiares permite a compra de mais bilhetes e a cobertura de um maior número de combinações, embora os ganhos sejam compartilhados entre os participantes.