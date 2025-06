Aprenda a dançar forró em casa e arrase no São João – mesmo de última hora

Aula de forró - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE (01/06/2023)

Se você quer aproveitar o São João, mas não sabe dançar forró, temos uma boa notícia: dá pra aprender rápido, fácil e sem sair de casa! Com alguns passos básicos e treino no ritmo certo, você já garante seu lugar no salão e se joga no arrasta-pé.

Confira agora um guia completo, com tudo o que você precisa saber para dançar forró mesmo sendo iniciante — e de última hora!

Como começar a dançar forró? Tudo começa com a música

Antes de qualquer passo, a primeira dica é: sinta o ritmo. O forró tem uma batida marcada, que guia os movimentos e facilita muito na hora de dançar.

Coloque uma playlist de forró, ouça algumas músicas e perceba como o som convida naturalmente o corpo a se mexer.

Dica:

Feche os olhos, bata o pé no ritmo e perceba como o compasso do forró é fácil de acompanhar.

Aprenda o passo básico do forró – fácil, rápido e pra qualquer pessoa

O famoso “dois pra lá, dois pra cá” é real — e mais fácil do que parece.

Veja como fazer o passo básico do forró:

Pé esquerdo vai pra frente.

Volta pro meio (ponto inicial).

Pé direito vai pra trás.

Volta pro meio.

E repete: frente, meio, trás, meio — sempre no ritmo da música.

O segredo está no balanço do corpo e na leveza. Não é sobre força, e sim sobre fluidez.

Dançar forró sozinho ou em dupla: como fazer?

Se estiver sozinho:

Faça o passo básico parado ou com pequenas deslocadas laterais.

Capriche no gingado e no sorriso.

Se estiver em par:

Quem conduz começa o movimento e faz pequenas sinalizações com a mão.

Quem segue acompanha os passos, com atenção na condução e no ritmo.

Com prática, dá pra incluir giros e variações simples.

Dicas de ouro pra destravar na dança e não fazer feio

Mantenha os joelhos levemente flexionados.

Deixe o quadril solto, acompanhando o balanço.

Relaxe os ombros.

Priorize se divertir, mais do que acertar tecnicamente.

Foque na música: ela te guia o tempo inteiro.

Aprenda forró em casa: melhores tutoriais online

No YouTube, busque:

“Passo básico de forró”

“Como dançar forró fácil”

“Aula de forró para iniciantes”

No Instagram e TikTok:

Vários professores de dança compartilham vídeos rápidos com dicas práticas, inclusive com tendências e desafios divertidos.

Playlist de forró para aprender e treinar sem sair de casa

Forró das Antigas (Calcinha Preta, Magníficos, Mastruz com Leite)

Raiz de Forró (Trio Nordestino, Dominguinhos, Genival Lacerda)

Forró Pé de Serra – Só Sucessos

São João em Casa (Playlist colaborativa no Spotify, Deezer e YouTube)

Você sabia?

Por que o forró se chama forró?

Uma das teorias mais famosas diz que vem do inglês “for all” (para todos), usado em festas abertas nas ferrovias no século XIX. Outra versão aponta que o termo vem da palavra africana “forrobodó”, que significa bagunça, farra, festa.

Quantos tipos de forró existem?

Pé de Serra: tradicional, com sanfona, triângulo e zabumba.

Universitário: mais moderno, com passos mais soltos.

Eletrônico: mistura o forró com batidas eletrônicas e guitarras.

Forró é patrimônio cultural!

O forró foi reconhecido oficialmente como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo IPHAN em 2021.

Se joga no forró sem medo!

O mais importante no forró — e no São João — não é dançar perfeitamente. É viver o momento, se divertir e celebrar a cultura nordestina.

Então, bora colocar o look xadrez, ajeitar o chapéu, dar o play na playlist e arrastar o pé — nem que seja na sala de casa. O São João tá te esperando.

*Matéria feita com auxílio de IA.