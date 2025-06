Sexta-feira 13: conheça trezes rituais para afastar mau agouro da data

Rituais ajudam a alinhar corpo, mente e espírito com seus objetivos - Foto: Reprodução | Freepik

Para além da fama de mau agouro, a sexta-feira 13 carrega um forte simbolismo espiritual e pode ser ideal para realizar rituais de limpeza energética, amor, proteção e prosperidade. Para muitas tradições, essa é uma ocasião de conexão com o sagrado feminino, com as forças da natureza e com o renascimento.

Antes de ser envolvida por mitos negativos, a data era dedicada a Vênus, deusa da beleza e do amor, e celebrava o ciclo da vida, a fertilidade e a sabedoria.

A seguir, o Portal A TARDE listou 13 rituais para realizar neste dia especial. Todos são de fácil execução, com ingredientes acessíveis e resultados que vão muito além da sorte: eles ajudam a alinhar corpo, mente e espírito com seus objetivos.

Confira treze rituais para fazer nesta sexta-feira, 13:

1. Banho para proteção espiritual

Misture alfazema, guiné, boldo, alecrim e manjericão em água morna. Macere as ervas, coe e despeje o líquido do pescoço para baixo após o banho higiênico diário, mentalizando proteção. Ao terminar, descarte as ervas na natureza.

2. Banho para atrair dinheiro

Ferva três folhas de louro, noz-moscada, sete cravos, canela e água. Acrescente mel. Após o banho do dia, jogue o líquido no corpo pedindo prosperidade. Enterre os restos em um jardim.

3. Ritual de Vênus para boas energias

Às 13h da sexta-feira 13, use um preparo com leite, rosas brancas, óleo de jasmim e água fervida. Após a infusão, no chuveiro, jogue do pescoço para baixo, pedindo prosperidade e amor.

4. Simpatia para acabar com brigas conjugais

À noite, acenda sete velas vermelhas aos pés de Santo Antônio, diga sete vezes o nome do par. Jogue os restos das velas no lixo pela manhã e agradeça a graça.

5. Para trazer o amor de volta

Escreva os nomes de você e o/a ex em uma fita amarrada em dois ou mais anéis que você usa. Coloque em um pires branco com pétalas de rosa vermelha e faça a seguinte oração: "Deus misericordioso, criaste o amor para dar às pessoas. Não permita que o meu coração machucado volte a sofrer. Olhai por mim e por todos aqueles que sofrem por alguém. Traga o meu amor de volta, ainda mais apaixonado, para que sejamos felizes para sempre. Amém!". Jogue os resíduos fora e Siga usando os anéis como de costume.

6. Para conquistar um novo amor

Escreva o nome do crush na sola do pé esquerdo e repita três vezes:

"Debaixo do meu pé esquerdo eu te prendo, amarro e te mantenho. Pelo poder do universo supremo, hoje você vai ficar apaixonado por mim e confessar seu amor. Vai ficar comigo para sempre e me fará muito feliz".

7. Para encontrar um par

Acenda uma vela branca com frutas secas e ore à deusa nórdica Frigga. Ao final, coma as frutas em agradecimento. Outra opção é acender 13 velas brancas em círculo, com sal, cravos e arroz no centro. Mentalize bons encontros. No sábado, 14, jogue tudo no lixo.

8. Afastar pessoa indesejada

Escreva o nome da pessoa em papel, corte o bico de uma pimenta malagueta e enrole o papel nele. Encha a pimenta com sal grosso. Amarre-a com linha preta, mentalizando a pessoa que você quer afastar. Ao final, enterre tudo longe de casa.

9. Espantar mau-olhado

Plante comigo-ninguém-pode em vaso de barro na entrada da casa. Ao lado, acenda três velas brancas pedindo proteção aos arcanjos Rafael, Miguel e Gabriel.

10. Proteger o lar

Monte um saquinho com folhas de arruda e guarde em local alto. Quando secar, descarte. Para reforçar, faça um pano com água, arruda, alecrim e manjericão — sem produtos químicos — e passe nos cômodos.

11. Conseguir emprego urgente

Escreva seu nome em uma vela branca e a palavra "emprego" em outra. Amarre ambas com fio verde, acenda e ore a Santo Expedito pedindo colocação profissional.

12. Sucesso nos negócios

Em um vaso de barro, coloque sete folhas de louro, sete canelas e álcool. Acenda e mentalize bons resultados ou ore ao seu santo protetor.

13. Purificação e equilíbrio do ambiente

Faça uma faxina completa: limpe com óleo de lavanda diluído, queime cascas de alho e cebola, mude móveis de lugar e elimine o que estiver parado. Poda de plantas secas também ajuda a renovar as energias. Finalize com defumação dos fundos para frente da casa.

Bônus: rituais extras com poder ancestral, segundo Márcia Sensitiva

Com Iemanjá: Banho com rosa branca, açúcar e oração à rainha do mar para atrair amor verdadeiro.

Com os pretos velhos: Acenda vela branca, ofereça café e reze 13 vezes o Pai-Nosso para orientação e sabedoria.

Para abrir caminhos profissionais: Acenda 13 velas brancas com copo d’água ao lado e reze 13 Ave-Marias e 13 Pai-Nossos com fé total.