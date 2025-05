Data do fim do mundo prevista por Isaac Newton está próxima; confira

Isaac Newton foi um dos maiores cientistas da humanidade e previu o fim do mundo - Foto: Reprodução

Um dos maiores cientistas da história da humanidade, Isaac Newton, nascido em 1643, foi responsável pela formulação da Lei da Gravidades, mas além do seu trabalho como físico também se dedicou a outra área do conhecimento: a teologia. O cientista buscou explorar as conexões entre fé e ciência e deixou uma data prevista para o fim do mundo, data essa que está cada vez mais próxima.

Newton chegou a essa conclusão com estudo de ciência e religião como áreas interligadas, entendendo a natureza como uma forma de decifrar a criação divina. O cientista analisava textos bíblicos em busca de explicações que correspondessem às suas descobertas científicas.

A previsão para o fim do mundo

Mas o que foi essa previsão de Isaac Newton com data para o fim do mundo? Acontece que em 1704, o cientista escreveu uma carta em que afirmou que o mundo que conhemos hoje poderia terminar em 2060, segundo o jornal New York Post. Ou seja, daqui a 35 anos contando o momento atual da humanidade.

De acordo com seus cálculos, o fim do mundo ocorreria exatamente 1.260 anos após a fundação do Sacro Império Romano, marcado por pragas, guerras e "a ruína das nações perversas".

Na análise dos textos bíblicos, Newton afirmou que após o Armagedom em 2060, o retorno de Jesus Cristo estabeleceria mil anos de paz na Terra. O cientista enxergava essa transição como um renascimento, e não um apocalipse absoluto.

Ou seja, para Newton, a história da humanidade seguia um plano divino, cujos acontecimentos poderiam ser compreendidos por meio do estudo atento da Bíblia.

As cartas de Isaac Newton foram preservadas em instituições como a Biblioteca Nacional de Israel.