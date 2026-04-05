Ovo de Páscoa: como guardar do jeito certo e evitar desperdício

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Veja como conservar chocolate e fazer durar muito mais - Foto: Freepik

O excesso de ovos de Páscoa após o domingo de celebração costuma gerar uma dúvida comum: como guardar tanto chocolate sem perder o sabor e a textura? O armazenamento incorreto é o principal vilão, podendo causar o aspecto esbranquiçado (fat bloom) ou a absorção de odores indesejados.

Para garantir que o doce dure dias ou até semanas, especialistas recomendam manter o produto em locais secos, com temperatura ideal entre 18°C e 21°C.

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O dilema da geladeira: pode ou não pode?

Embora o chocolate prefira ambientes frescos e escuros, a geladeira torna-se uma aliada apenas em cidades de calor extremo, como Salvador. No entanto, o uso exige cautela: o chocolate deve estar hermeticamente vedado para não absorver o cheiro de outros alimentos.

Ao retirar para o consumo, o ideal é esperar que o produto atinja a temperatura ambiente antes de abrir a embalagem, evitando o "suor" que compromete a crocância.

Prazos de validade e tipos de preparo

A durabilidade varia drasticamente de acordo com a composição do ovo. Confira as estimativas de conservação:

Ovos simples (puro chocolate): De 15 a 30 dias em local fresco. Na geladeira, bem protegidos, duram até duas semanas.

De 15 a 30 dias em local fresco. Na geladeira, bem protegidos, duram até duas semanas. Ovos de colher ou recheados: Devem ser consumidos em até 3 dias sob refrigeração.

Devem ser consumidos em até 3 dias sob refrigeração. Com frutas frescas: O prazo é curto, variando de 1 a 2 dias devido à oxidação e umidade.

O prazo é curto, variando de 1 a 2 dias devido à oxidação e umidade. Congelamento: É possível congelar por até 12 meses, mas a textura muda, sendo indicado apenas para uso posterior em receitas.

Passo a passo para o armazenamento perfeito

Para quem deseja manter a experiência gourmet do chocolate, a regra de ouro é o isolamento. Utilize papel alumínio ou plástico filme e guarde o ovo dentro de um pote com tampa. Isso impede o contato direto com o ar e a umidade, fatores que alteram quimicamente a gordura do cacau.

Se notar manchas brancas, o chocolate ainda está próprio para o consumo, mas se houver cheiro azedo ou mofo, o descarte é imediato.