Por que desligar o Wi-Fi ao sair de casa? Veja os benefícios e riscos

Foto: Felipe Iruatã / Ag. A Tarde

Agências internacionais de tecnologia passaram a sugerir um hábito simples, mas eficaz, para quem busca mais privacidade e economia: desligar o Wi-Fi ao se ausentar da residência por longos períodos.

A medida, que pode parecer excessiva para alguns, foca em dois pilares fundamentais da vida moderna: a segurança dos seus dados e a redução da conta de luz.

Blindagem contra invasões

Manter o sinal ativo 24 horas por dia torna a sua rede um alvo visível e constante. Mesmo sem ninguém em casa, os dispositivos conectados continuam emitindo sinais que podem ser detectados por pessoas mal-intencionadas.

Ao desligar o Wi-Fi, você interrompe essa transmissão, dificultando tentativas de acesso não autorizado e garantindo que ninguém use sua banda larga de forma indevida.

Eficiência energética e durabilidade

O impacto financeiro é outro ponto relevante. Embora um roteador consuma pouca energia individualmente, o funcionamento ininterrupto gera um gasto acumulado no fim do mês.

Além da economia na conta de luz, pausar o funcionamento do aparelho ajuda a reduzir o desgaste do hardware, prolongando a vida útil do roteador e dos dispositivos que buscam sinal constantemente.

Quando adotar essa prática?

Especialistas recomendam priorizar o desligamento nas seguintes situações:

Viagens ou ausências prolongadas (casa vazia);

Residências em locais de alta circulação de pessoas (áreas centrais ou condomínios grandes);

Uso de roteadores antigos sem atualizações de segurança recentes.

Alternativas para quem não quer desligar

Se desligar o Wi-Fi toda vez que sair for pouco prático para sua rotina, você pode reforçar a segurança com medidas digitais: