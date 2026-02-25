Nordeste lidera em prática de sexo anal e Salvador se destaca

Siga o A TARDE no Google

Pesquisa aponta preferência absoluta pela prática sexual - Foto: Wikimedia Commons

O Censo dos Fetiches 2025 revelou que o sexo anal segue como preferência absoluta no Nordeste brasileiro. Os dados foram construídos a partir das escolhas feitas por usuários durante uma interação no Sexlog em 2025. Como cada pessoa pode selecionar múltiplos fetiches, os números representam repertório declarado e não escolhas exclusivas.

Se no Brasil o Top 5 nacional é liderado por sexo anal (73,6%), seguido por orgia, cuckold, dotado e voyeurismo, no Nordeste o desenho se mantém, mas com nuances que reforçam a identidade regional.

Hegemonia do sexo anal

Assim como no panorama nacional, o sexo anal lidera com ampla vantagem nas capitais nordestinas. Segundo o levantamento, na capital cearense, mais de 2.200 usuários marcaram o fetiche como preferência.

Em Salvador, o número também supera 1.700 marcações, enquanto Recife registra mais de 1.300.

Exibicionismo

A pesquisa aponta que um dos traços que diferenciam o Nordeste de outras regiões é a força do exibicionismo. No recorte regional consolidado, o interesse aparece acima de 40%, alinhado ao destaque já apontado no Censo Nacional.

Nas capitais, o comportamento confirma a tendência:

Fortaleza registra mais de 1.200 marcações ligadas a dinâmicas performáticas

Salvador ultrapassa 1.100

Recife também apresenta números expressivos

Fantasias coletivas

Assim como no ranking nacional, orgia e cuckold aparecem com força no Nordeste, de acordo com o Censo. Em Fortaleza, o cuckold ultrapassa 2.200 marcações, enquanto orgias somam mais de 2.100. Salvador segue padrão semelhante, com mais de 1.700 marcações em cada um desses fetiches.

Recife também mantém números elevados, consolidando o trio sexo anal, orgia e cuckold como eixo dominante regional.

Dotado e fantasia imagética

Ainda conforme a pesquisa, outro ponto que chama atenção no Nordeste é a força de fetiches imagéticos como “dotado”. Novamente, Fortaleza surge como a maioria, uma vez que 2.000 usuários marcaram essa preferência. Salvador supera 1.700, enquanto Recife também apresenta números acima de 1.300.

Nordeste e o cenário nacional

Quando comparado ao Censo Nacional, o Nordeste mostra forte alinhamento estrutural:

Sexo anal permanece líder absoluto

Fantasias coletivas seguem entre as mais escolhidas

Fetiches imagéticos mantêm alta presença

Adultos jovens lideram

Assim como no panorama nacional, a faixa etária de 25 a 34 anos lidera os cadastros nordestinos, seguida por 35 a 44 e 18 a 24 anos.