Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COMPORTAMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CENSO DOS FETICHES 2025

Nordeste lidera em prática de sexo anal e Salvador se destaca

Pesquisa aponta preferência absoluta pela prática sexual

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

25/02/2026 - 9:30 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Pesquisa aponta preferência absoluta pela prática sexual
Pesquisa aponta preferência absoluta pela prática sexual -

O Censo dos Fetiches 2025 revelou que o sexo anal segue como preferência absoluta no Nordeste brasileiro. Os dados foram construídos a partir das escolhas feitas por usuários durante uma interação no Sexlog em 2025. Como cada pessoa pode selecionar múltiplos fetiches, os números representam repertório declarado e não escolhas exclusivas.

Se no Brasil o Top 5 nacional é liderado por sexo anal (73,6%), seguido por orgia, cuckold, dotado e voyeurismo, no Nordeste o desenho se mantém, mas com nuances que reforçam a identidade regional.

Tudo sobre Comportamento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Hegemonia do sexo anal

Assim como no panorama nacional, o sexo anal lidera com ampla vantagem nas capitais nordestinas. Segundo o levantamento, na capital cearense, mais de 2.200 usuários marcaram o fetiche como preferência.

Em Salvador, o número também supera 1.700 marcações, enquanto Recife registra mais de 1.300.

Leia Também:

‘O Morro dos Ventos Uivantes’ aposto no sexo como provocação
Ranking do sexo: cidades brasileiras estão entre as que mais transam
Sexo é atividade física? Saiba se prazer pode substituir academia

Exibicionismo

A pesquisa aponta que um dos traços que diferenciam o Nordeste de outras regiões é a força do exibicionismo. No recorte regional consolidado, o interesse aparece acima de 40%, alinhado ao destaque já apontado no Censo Nacional.

Nas capitais, o comportamento confirma a tendência:

  • Fortaleza registra mais de 1.200 marcações ligadas a dinâmicas performáticas
  • Salvador ultrapassa 1.100
  • Recife também apresenta números expressivos

Fantasias coletivas

Assim como no ranking nacional, orgia e cuckold aparecem com força no Nordeste, de acordo com o Censo. Em Fortaleza, o cuckold ultrapassa 2.200 marcações, enquanto orgias somam mais de 2.100. Salvador segue padrão semelhante, com mais de 1.700 marcações em cada um desses fetiches.

Recife também mantém números elevados, consolidando o trio sexo anal, orgia e cuckold como eixo dominante regional.

Dotado e fantasia imagética

Ainda conforme a pesquisa, outro ponto que chama atenção no Nordeste é a força de fetiches imagéticos como “dotado”. Novamente, Fortaleza surge como a maioria, uma vez que 2.000 usuários marcaram essa preferência. Salvador supera 1.700, enquanto Recife também apresenta números acima de 1.300.

Nordeste e o cenário nacional

Quando comparado ao Censo Nacional, o Nordeste mostra forte alinhamento estrutural:

  • Sexo anal permanece líder absoluto
  • Fantasias coletivas seguem entre as mais escolhidas
  • Fetiches imagéticos mantêm alta presença

Adultos jovens lideram

Assim como no panorama nacional, a faixa etária de 25 a 34 anos lidera os cadastros nordestinos, seguida por 35 a 44 e 18 a 24 anos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

fetiches sexo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pesquisa aponta preferência absoluta pela prática sexual
Play

Festa, facção e pagode: o que acontece por trás dos paredões de Salvador

Pesquisa aponta preferência absoluta pela prática sexual
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

Pesquisa aponta preferência absoluta pela prática sexual
Play

"Chá revelação": mulher expõe traições do marido em reunião de família

x