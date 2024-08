Banco da Amazônia lança concurso com salário inicial de até R$ 3,9 mil - Foto: Divulgação

O Banco da Amazônia lançou um edital para o preenchimento de 450 vagas para nível médio e superior, com salários iniciais que chegam até R$ 3,9 mil. As oportunidades são para cargos de técnico bancário e técnico científico de Tecnologia da Informação.

As vagas serão distribuídas nos estados Belém (PA), Boa Vista (RR), Cuiabá (MT), Macapá (AP), Manaus (AM), Marabá (PA), Palmas (TO), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC), Santarém (PA) e São Luís (MA).

Os aprovados terão jornada de trabalho de 30 horas semanais, além de vale-transporte, auxílio-creche, auxílio-alimentação, plano de saúde, programa de educação e capacitação, entre outros.

As etapas da prova consistem na aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de avaliação Biopsicossocial dos(as) candidato(as) que se declararam com deficiência e procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras e Procedimentos Admissionais e Perícia Médica, de caráter eliminatório.

Do total de vagas, 20% será destinada a pessoas negras e 5% para pessoas com deficiência. O processo seletivo tem validade de um ano, a contar da data de publicação do edital de homologação dos resultados finais. O concurso pode ser prorrogado por mais um ano, conforme as necessidades do Banco da Amazônia.

As inscrições abrem no dia 2 de agosto e seguem até o dia 26 de agosto na página da Fundação Cesgranrio. A taxa de inscrição é de R$ 70. Podem solicitar isenção da taxa de inscrição candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção da taxa.