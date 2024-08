TRF5 lança concurso com salários de quase R$ 14 mil

Os candidatos precisam ter nível superior, inclusive para cargos de técnico judiciário - Foto: Divisão de Comunicação Social do TRF5 | Reprodução

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) divulgou nesta segunda-feira, 29, o edital para o concurso público com salários que vão de R$ 8.529,64 a R$ 13.994,76, além de auxílio-alimentação e outros benefícios para servidores em cadastros de reserva.

Os cargos são de Analista Judiciário (Área Administrativa e Área Apoio Especializado em Análise de Dados, Análise de Sistemas de Informação, Arquitetura, Arquivologia, Biblioteconomia, Comunicação Social, Contabilidade, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Estatística, Governança e Gestão de Tecnologia da Informação, Medicina - Clínica Geral, Medicina – Psiquiatria, Odontologia, Psicologia, Segurança da Informação, Suporte em Tecnologia da Informação, Área Judiciária e Oficial de Justiça Avaliador Federal) e Técnico Judiciário (Área Administrativa, Agente da Polícia Judicial e Área Apoio Especializado em Contabilidade).

As inscrições, que se iniciam nesta terça-feira, 30, seguem até o dia 27 de agosto e podem ser feitas através do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca responsável pelo certame. O candidato poderá, ainda, se inscrever para um cargo de Analista Judiciário e um cargo de Técnico Judiciário, se assim desejar.

A taxa é de R$ 110, para cargos de analista judiciário, e R$ 75, para os cargos de técnico judiciário. Os candidatos precisam ter nível superior, inclusive para cargos de técnico judiciário.



O certame está prevista para acontecer no dia 13 de outubro. As provas objetivas e discursivas para os cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário serão aplicadas em turnos distintos. A realização das provas acontecerá nas capitais Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza, Maceió e Aracaju.

O prazo de validade do Concurso Público é de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, a critério do TRF5, uma única vez e por igual período. Das vagas que vierem a surgir nesse prazo, serão assegurados os percentuais de 10% para pessoas com deficiência, 20% para pessoas negras e 3% para pessoas indígenas.