Banco do Brasil prepara convocação de mais 450 aprovados em concurso

No concurso anterior, todos os aprovados para o cargo de agente comercial foram convocados - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Enquanto um novo edital do concurso Banco do Brasil (BB) é aguardado com grande expectativa pelos concurseiros, mais 450 aprovados no último certame serão convocados.

No concurso anterior, todos os aprovados para o cargo de agente comercial, tanto em vagas imediatas quanto em cadastro reserva, foram convocados. No entanto, ainda restam 1.039 candidatos aprovados aguardando a convocação, todos eles para o cargo de agente de tecnologia, com enfoque em TI.