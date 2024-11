Concurso dos Correios: prazo para pagar taxa de inscrição termina hoje

160 mil pedidos de isenção foram aprovados - Foto: Divulgação | Agência Brasil

Os candidatos que se inscreveram para o concurso dos Correios têm até esta terça-feira, 29, para efetuar o pagamento da taxa de inscrição. O valor é de R$ 39,80 para o cargo de nível médio (carteiro) e R$ 42 para as vagas de nível superior.

O pagamento pode ser realizado via PIX, utilizando um QR Code ou o código "Copia e cola", ou por meio de boleto. Todas as opções estão disponíveis no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), a banca responsável pelo concurso.

Candidatos que são doadores de medula óssea ou estão inscritos no CadÚnico podiam solicitar a isenção da taxa, mas o prazo para isso se encerrou no dia 11. De acordo com os Correios, aproximadamente 160 mil pedidos de isenção foram aprovados.

Entre 10h de quarta-feira, 30, e 17h de sexta-feira, 1º, o IBFC abrirá um período para que os candidatos realizem correções nos dados cadastrais no site.

As inscrições efetivadas serão divulgadas no dia 26 de novembro. Os candidatos que tiverem suas participações negadas poderão recorrer entre as 10h do dia 27 e as 17h do dia 28.

O edital de convocação para as provas, com a lista de candidatos, será publicado no dia 6 de dezembro. Os locais de aplicação das provas serão informados no dia 9, e o exame está agendado para o dia 15 de dezembro.