Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VAGAS IMEDIATAS

Concurso para auditor fiscal com salário de R$ 28,5 mil abre inscrições

Certame oferece 50 vagas imediatas e 25 para cadastro reserva

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

10/02/2026 - 10:33 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Salário é de R$ 28,5 mil
Salário é de R$ 28,5 mil -

A Secretaria da Economia do Estado de Goiás abriu inscrições para o concurso público de auditor fiscal da Receita Estadual. O certame oferece 50 vagas imediatas, além de 25 para cadastro reserva, com salário inicial de R$ 28,5 mil.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora, até o dia 12 de março. A taxa de participação é de R$ 250, com prazo de pagamento até 13 de março. Candidatos com renda familiar inferior a dois salários mínimos podem solicitar isenção da taxa, conforme critérios previstos em edital.

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Para concorrer ao cargo, é exigido ensino superior completo em qualquer área. As provas serão aplicadas em Goiânia no dia 17 de maio, em dois turnos, manhã e tarde, com duração de quatro horas cada etapa.

Leia Também:

DPE-BA divulga edital de concurso com 18 vagas para defensor público
Prefeitura de Porto Seguro abre processo seletivo para mais de 1,4 mil vagas
Começam nesta sexta inscrições para o concurso da Polícia Federal

De acordo com o cronograma, o resultado final do concurso está previsto para ser divulgado no dia 14 de outubro. Todas as informações sobre as etapas, disciplinas e calendário completo podem ser consultadas no edital do certame.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Auditor Fiscal concurso público inscrição online Receita Estadual salário

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Salário é de R$ 28,5 mil
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x