Concurso para auditor fiscal com salário de R$ 28,5 mil abre inscrições

Salário é de R$ 28,5 mil - Foto: Reprodução

A Secretaria da Economia do Estado de Goiás abriu inscrições para o concurso público de auditor fiscal da Receita Estadual. O certame oferece 50 vagas imediatas, além de 25 para cadastro reserva, com salário inicial de R$ 28,5 mil.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora, até o dia 12 de março. A taxa de participação é de R$ 250, com prazo de pagamento até 13 de março. Candidatos com renda familiar inferior a dois salários mínimos podem solicitar isenção da taxa, conforme critérios previstos em edital.

Para concorrer ao cargo, é exigido ensino superior completo em qualquer área. As provas serão aplicadas em Goiânia no dia 17 de maio, em dois turnos, manhã e tarde, com duração de quatro horas cada etapa.

De acordo com o cronograma, o resultado final do concurso está previsto para ser divulgado no dia 14 de outubro. Todas as informações sobre as etapas, disciplinas e calendário completo podem ser consultadas no edital do certame.