Concursos: Dicas de uma boa alimentação antes e durante as provas

É certo de que um bom preparo físico e mental, um assertivo plano de estudos e excelentes noites de sono são algumas práticas que qualquer estudante deve carregar na mochila da trajetória sendo concurseiro. Apesar disso, o acompanhamento de uma boa educação alimentar pode influenciar muito na hora da prova. Confira dicas de uma boa alimentação para quem fará provas de concursos.

Rotina alimentar

Com a aproximação de importantes certames como o Concurso Público Nacional Unificado, INMETRO, Codevasf e entre outros, é comum que o candidato esteja mais ansioso, isso porque, segundo explicam especialistas, é uma condição normal do ser humano em situações que lhe exijam mais atenção. A nutricionista Evelin Santos explica que antes de provas e exames importantes como concursos, o candidato possa aumentar o consumo de refeições, havendo descontrole na alimentação

“É super importante que se mantenha uma alimentação saudável e equilibrada, incluindo fontes de ômega 3, colina, antioxidantes, incluindo ovos, frutas vermelhas, peixes, folhosos escuros, aveia, oleaginosas em modo geral, isso como amendoim, castanhas. São alimentos que vão auxiliar na concentração, na memória, além de estar mantendo uma boa hidratação, mantendo um consumo de água.

O que comer na prova?

Além de manter o preparo antecipado da alimentação, é preciso que esse hábito também esteja presente no momento da prova. A água, segundo a especialista, será necessária em todo o momento do estudante, que pode levar uma ou duas garrafas para consumir durante a realização do exame.

“Além disso, se pode levar barras de proteína, mantendo a saciedade, uma barra pequena de chocolate também para que você consiga ter um carboidrato de uma rápida absorção, fazendo picos de energia, além de frutas. Você pode levar uma variedade de frutas para poder fazer ali o seu consumo, acrescenta uma granola, faz ali aquela salada de fruta bem gostosa, evitando que você fique longos períodos em jejum”, diz Evelin Santos.

O que não consumir na prova?

Para quem está se preparando antes da aplicação da prova, o ideal, segundo a especialista, é não fugir do foco. Alimentações fora da rotina podem ter um impacto negativo para o concurseiro. A dica de Evelin é que o estudante não tente experimentar nada de novo na véspera da prova.

“De modo geral, os alimentos industrializados, fast-foods, bebidas alcoólicas, frituras em geral, em excesso, vão auxiliar no aumento do cansaço e na má concentração, podendo gerar alguns desconfortos abdominais”,

Há também quem consuma bebidas que “ajudam” na atenção durante as provas, como energéticos. A nutricionista desaconselha essa prática. “Consumo de energéticos, por mais que ele dê um pico de energia, mas uma energia muito momentânea, em alguns casos pode dar efeito rebote. Então no período estudantil, que você está se preparando para a prova, fazer esse consumo não é tão interessante assim”, continua ela.

A nutricionista explica que, apesar de parecer inofensivo, o hábito de uma má alimentação pode afetar o condicionamento do estudante, e ser uma grande barreira para quem pretende conseguir uma vaga como funcionário público. A consequência disso são cansaço, sonolência, falta de concentração, desconforto gástrico, dores abdominais e enjoos.

Alimentação pode cair na prova

O tema pode também não ficar apenas nas práticas alimentares dos estudantes, mas em um assunto que possa cair na prova do concurso. Então para quem vai se dedicar a uma boa rotina alimentar, deve ficar de olho também nas temáticas que mais são faladas no cotidiano.

“Eu aposto em dois temas: obesidade e os desafios da alimentação saudável no Brasil. Seria interessante entender o porquê do aumento de pessoas obesas e essa desigualdade na questão da alimentação. Eu entraria em questões de confusão alimentar, das questões psicológicas que também levam ao aumento desse consumo. Também na falta de entendimento das pessoas de que o básico funciona. Você não precisa enfeitar muito para você poder comer bem”, indica a profissional.