Inscrições encerradas: Saiba como se preparar para o concurso do TSE

Até o momento, o certame recebeu mais de 500 mil inscrições preliminares - Foto: Divulgação | Pixabay

Com as inscrições encerradas na quinta-feira, 18, o Concurso Unificado do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), até o momento, recebeu mais de 500 mil inscrições preliminares no que é um dos mais aguardados por quem busca uma vaga como servidor público no Brasil. São 412 vagas para analistas e técnicos judiciários, que são distribuídas no TSE e nos 26 tribunais regionais eleitorais (TREs) do país.

Na última terça-feira, 16, o TSE anunciou uma alteração na data da aplicação da prova do concurso do dia 22 de setembro para o dia 8 de dezembro, que segundo o Tribunal, dará maior segurança aos candidatos e prazo para a preparação para as provas. Agora, os concurseiros inscritos no certame poderão se dedicar ainda mais aos estudos. O professor universitário e diretor do programa @dicasdecomunicacao.concursos, Everton Leandro Suzart reuniu algumas orientações específicas e dicas para quem fará o exame, confira:

O que preciso saber sobre o certame?

O Concurso Unificado do TSE é muito parecido com o Concurso Público Nacional Unificado (CNU). Ele vai fixar em única avaliação, vagas para os 26 tribunais regionais do país, e oportunidades no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), localizado em Brasília (DF). A dica do professor é que o estudante conheça a banca do certame e todos os conteúdos que ela exige.

“Diferente de outras provas que via de regra são de cinco alternativas, dessa vez é de Certo ou Errado, estilo da banca, sendo que uma questão errada é um ponto negativo, anulando a pontuação da questão correta do candidato”, explica Everton Suzart.

Estudar em cima da hora funciona?

Não é o ideal, mas Everton explica que para aqueles que não conseguiram estudar com antecedência, uma dica é que os concurseiros respondam questões dos conteúdos que serão cobrados na prova do TSE como uma forma de praticar.

“De preferência da banca CESPE. Em diversos sites, o concurseiro pode fazer questões de forma gratuita. É importante também fazer anotações de resumo através das questões respondidas para ter um material de revisão que possa ser consultado de maneira rápida”, disse.

Como aproveitar melhor o tempo?

Os candidatos ganharam mais de dois meses para estudar para o certame quando o TSE resolveu adiar a data de aplicação das provas, por isso, Suzart recomenda que o ideal não é diminuir o ritmo e sim manter o foco dos estudos.

“Ampliação de tempo é sempre bom para aqueles candidatos que estão estudando para concursos. O ideal é manter o foco e o cronograma de estudos, fazendo revisões periódicas e resolvendo questões, além disso temos a prova discursiva para alguns cargos de Analista Judiciário; é o momento também de resolver provas discursivas e treinar a escrita para ter um bom desempenho na prova”, explica ele.

Melhor técnica de estudo

Não há para onde fugir: É preciso estudar. Todo o conteúdo que cairá na prova está no edital. Suzart explica que é preciso saber a parte teórica, resolver questões da banca e revisar o conteúdo de forma periódica para não esquecer o conteúdo que já foi estudado

“Fazendo esse ciclo o candidato vai ter maior contato com todos os assuntos que serão cobrados, o que vai fazer com que ele se familiarize com as questões e o conteúdo, trazendo um melhor rendimento no momento da prova”, finaliza o servidor público.