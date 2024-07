Termina hoje prazo para inscrições no Concurso Unificado do TSE

As vagas são para quem possui nível superior de ensino, em diversas especialidades - Foto: Divulgação | MEC

Interessados têm até hoje, 18, para se inscrever no Concurso Unificado do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que será realizado no dia 8 de dezembro de 2024. São 412 vagas para analistas e técnicos judiciários, que são distribuídas no TSE e nos 26 tribunais regionais eleitorais (TREs) do país.

As vagas são para quem possui nível superior de ensino, em diversas especialidades, para preenchimento de cargos efetivos dos quadros de pessoal da Justiça Eleitoral, além da formação de cadastro reserva.

A remuneração mensal para analista judiciário é R$ 13.994,78 e para técnico judiciário é de R$ 8.529,65, exceto para o cargo de técnico judiciário na especialidade de agente da polícia judicial, que é de R$ 9.773,56. A jornada de trabalho será de 20 a 40 horas semanais, conforme o cargo de admissão.

As inscrições podem ser feitas no site do Cebraspe. A taxa de pagamento é de R$ 130,00 para o cargo de analista judiciário e R$ 85,00 para o cargo de técnico judiciário. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança). A GRU Cobrança deverá ser impressa para o pagamento da taxa de inscrição, após a conclusão do preenchimento da ficha de inscrição on-line.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciou na última terça-feira, 16, a alteração na data de realização de prova do concurso, que seria aplicada inicialmente no dia 22 de setembro. Segundo o TSE, a prorrogação da aplicação da prova, agora prevista para o dia 8 de dezembro de 2024, dará maior segurança aos candidatos e prazo para a preparação para as provas.