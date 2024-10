Confira os concursos federais autorizados e previstos para 2024

Sede do Tribunal Regional Federal da 6ª Região - Foto: Divulgação

O Governo Federal está ampliando o número de concursos federais para 2024. O Ministério da Gestão e Inovação (MGI), órgão responsável pela autorização de certames públicos no Brasil, já anunciou diversos concursos com previsão para 2024 e 2025, com diversas áreas, cargos e níveis.

Até o momento são 13 concursos federais com vagas de níveis médio e superior que estão com banca definida ou contratada e podem ter seus editais publicados a qualquer momento ainda este ano. O projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA 2025) encaminhado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional prevê inicialmente 57.814 provimentos neste período.

Confira os concursos autorizados

Concursos Federais: Correios

Edital

Cargos: Agente de Correios e Analista de Correios

Escolaridade: Níveis médio e Superior

Vagas: 3.511

Remuneração: inicial de R$ 2.429,26 até R$ 10.302,00

Inscrições: De 10/10/2024 a 28/10/2024

Taxa de inscrição: de R$ 39,80 a R$ 42

Data da prova: 15/12/2024

Concursos Federais: TRF 6

Edital

Cargos: Técnico e Analista Judiciário

Escolaridade: Superior

Vagas: CR

Remuneração: de R$ 8.529,65 a R$ 21.013,03

Inscrições: De 18/10/2024 a 08/11/2024

Taxa de inscrição: de R$ 80 (técnico judiciário) a R$ 120 (analista judiciário)

Data da prova: 19/01/2025

Concursos Federais: Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Edital

Banca: IDCAP

Cargos: Tecnologista, Analista em Ciência e Tecnologia e Pesquisador

Escolaridade: Nível superior

Vagas: 20

Remuneração: de R$ 5.211,48 a R$ 6.710,29

Inscrições: de 21/10/2024 a 21/11/2024

Taxa de inscrição: de R$ 90 a R$ 150

Data da prova: 15/12/2025

Concursos Definidos ou em definição

Concursos Federais: INMA

Banca: Cebraspe

Cargos: Tecnologista e Pesquisador

Escolaridade: Superior

Vagas: a definir

Remuneração: a definir

Concursos Federais: MPU

Banca: FGV

Cargos: Técnico e Analista do MPU

Escolaridade: Superior

Vagas: a definir

Remuneração: Técnico do MPU: R$ 8.529,65 (inicial) até R$ 12.807,24 (final da carreira); Analista do MPU: R$ 13.994,78 (inicial) até R$ 21.013,03 (final da carreira)

Edital até dezembro de 2024

Concursos Federais: ANM

Banca: Cebraspe

Cargos: Especialista e Analista

Escolaridade: Nível superior

Vagas: 220 vagas

Remuneração: até R$ 9 mil

Concursos Federais: Embrapa

Banca: Cebraspe

Cargos: Assistente, Técnico, Analista e Pesquisador

Escolaridade: Médio e Superior

Vagas: 1.061

Remuneração: de R$ 2.186,19 a R$ 12.814,60

Concursos Federais: INPP

Banca: Cebraspe

Cargos: Tecnologista e Pesquisador

Escolaridade: Superior

Vagas: a definir

Remuneração: a definir

Concursos Federais: Embratur

Banca: Fapetec

Cargos: Assistente e Analista

Escolaridade: Médio e Superior

Vagas: 80

Remuneração: de R$ 3.046,58 a R$ 7.993,88

Concursos Federais: IBAMA

Situação: Banca em definição

Cargos: Analista Ambiental e Administrativo

Escolaridade: A definir

Vagas: 460

Remuneração: até R$ 8.547,64

Concursos Federais: MPF Procurador

Banca: Em definição

Cargos: Procurador da República

Escolaridade: Superior

Vagas: 15

Remuneração: R$ 35.710,45

Concursos Federais: TRF 5

Banca: A definir

Cargos: A definir

Escolaridade: Nível superior

Vagas: A definir

Remuneração: De R$ 8.529,65 a R$ 21.013,03

Concursos Federais: ICMBio

Banca: Em definição

Cargos: Analista ambiental e Analista Administrativo

Escolaridade: Nível superior

Vagas: 350

Remuneração: Inicial de R$ 8.817,72