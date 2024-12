Embrapa publica edital com 1.027 vagas e salário de até R$ 12,8 mil

Edital foi publicado nesta sexta - Foto: Divulgação

O edital do concurso da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) foi publicado nesta sexta-feira, 6. O novo certame oferece 1.027 vagas em todos os níveis de escolaridade, com remuneração inicial de até R$12,8 mil, para várias cidades pelo Brasil.

As vagas são para Pesquisador, Analista, Assistente e Técnico. O processo seletivo está sendo organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

A última vez que a Embrapa realizou um concurso nacional foi em 2009. O novo concurso já havia sido anunciado pelo presidente da instituição no ano passado.

Vagas:

404 vagas para Analista;

319 vagas para Pesquisador;

242 vagas para Técnico;

62 vagas para Assistente;

Destas, 719 vagas para ampla concorrência, 103 vagas para pessoas com deficiência (PcDs) e 205 vagas para pessoas pretas e pardas, além do cadastro de reserva.

Pré-requisitos:

Assistente: nível fundamental incompleto (no mínimo 5º ano), com salário inicial de R$2.186,19.

Técnico: nível médio ou técnico (conforme a especialidade), com remuneração de R$5.556,81.

Analista: nível superior nas áreas determinadas no edital, com ganhos iniciais de R$10.921,33. Por fim, para escolher o atual como pesquisador, é necessário ter mestrado em áreas específicas, com salário inicial de R$12.814,61.

As inscrições deverão ser feitas via internet, no período das 10h do dia 16 de dezembro até as 18h do dia 7 de Janeiro.