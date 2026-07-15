IBGE: inscrições para concurso com 1,4 mil vagas terminam nesta quarta

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As inscrições para o segundo processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) terminam nesta quarta-feira, 15, às 23h59. A seleção oferece 1.414 vagas temporárias para atuação no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola e no 1º Censo Nacional da População em Situação de Rua.

Confira oportunidades:

Analista Censitário - 1.020 vagas para candidatos de nível superior e salário de R$ 5.255,40,

Agente Censitário de Qualidade - 394 vagas para nível médio e remuneração de R$ 2.932.

Ambos os cargos têm jornada de 40 horas semanais e benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, além de férias e 13º proporcionais.

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As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet. A taxa é de R$ 37,50 para Analista Censitário e de R$ 41,76 para Agente Censitário de Qualidade. Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem solicitar isenção, conforme os critérios do edital.

Para participar da seleção, o candidato deve:

Possuir aptidão física e mental para exercer a função;

Estar em pleno exercício dos direitos políticos;

Ter, no mínimo, 18 anos completos na data da contratação;

Estar em dia com as obrigações eleitorais e, no caso dos candidatos do sexo masculino, também com as obrigações militares;

Ser brasileiro ou português amparado pelo Estatuto da Igualdade entre brasileiros e portugueses;

Cumprir os demais requisitos previstos no edital.

A prova objetiva será aplicada em 30 de agosto, nas capitais e no Distrito Federal. O processo seletivo prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência (5%), pretos e pardos (25%), indígenas (3%) e quilombolas (2%).

Os contratos terão duração inicial de até 12 meses, com possibilidade de prorrogação, conforme a necessidade do IBGE, por até 48 meses. O resultado final da seleção está previsto para 6 de novembro.

Confira cronograma da seleção: