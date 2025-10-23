Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONCURSOS

IBGE terá concurso aberto para 9.580 vagas

Contratações serão feitas por meio de processo seletivo simplificado

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

23/10/2025 - 16:47 h
IBGE terá concurso de 9.580 vagas
IBGE terá concurso de 9.580 vagas -

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia Estatística) vai abrir um novo concurso público temporário visando preencher 9.580 de nível médio. O concurso já havia sido anunciado em agosto, porém recebeu atualizações nesta quinta-feira, 23.

Segundo informou o IBGE, a Fundação Getulio Vargas (FGV) foi oficialmente contratada para organizar e realizar o processo seletivo.

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A publicação dos editais está prevista para acontecer ainda em novembro de 2025, com a aplicação das provas em janeiro de 2026 e o resultado final será divulgado em março do mesmo ano.

Os aprovados serão contratados para realizar “pesquisas de natureza estatística efetuadas pelo IBGE em todo o território nacional".

Somado a isso, o instituto destaca que este é o maior processo seletivo de temporários da história.

Leia Também:

DPE-BA divulga edital de concurso com 18 vagas para defensor público
Prefeitura de Porto Seguro abre processo seletivo para mais de 1,4 mil vagas
Começam nesta sexta inscrições para o concurso da Polícia Federal
Policlínica Regional em Feira de Santana abre seleção para 8 especialidades médicas

Divisão de vagas

Agente de Pesquisas e Mapeamento

  • Função: Coleta de informações;
  • Total de Vagas: 8.480.

Supervisor de Coleta e Qualidade

  • Função: Supervisão de Coleta e Qualidade;
  • Total de Vagas: 1.100.

Contrato

A duração máxima dos contratos será de um ano com possível prorrogação de no máximo três anos. Sobre a remuneração, o IBGE ainda vai definir de acordo com o cargo seguindo os limites da lei.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

concurso emprego ibge

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
IBGE terá concurso de 9.580 vagas
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x