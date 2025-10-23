CONCURSOS
IBGE terá concurso aberto para 9.580 vagas
Contratações serão feitas por meio de processo seletivo simplificado
O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia Estatística) vai abrir um novo concurso público temporário visando preencher 9.580 de nível médio. O concurso já havia sido anunciado em agosto, porém recebeu atualizações nesta quinta-feira, 23.
Segundo informou o IBGE, a Fundação Getulio Vargas (FGV) foi oficialmente contratada para organizar e realizar o processo seletivo.
A publicação dos editais está prevista para acontecer ainda em novembro de 2025, com a aplicação das provas em janeiro de 2026 e o resultado final será divulgado em março do mesmo ano.
Os aprovados serão contratados para realizar “pesquisas de natureza estatística efetuadas pelo IBGE em todo o território nacional".
Somado a isso, o instituto destaca que este é o maior processo seletivo de temporários da história.
Divisão de vagas
Agente de Pesquisas e Mapeamento
- Função: Coleta de informações;
- Total de Vagas: 8.480.
Supervisor de Coleta e Qualidade
- Função: Supervisão de Coleta e Qualidade;
- Total de Vagas: 1.100.
Contrato
A duração máxima dos contratos será de um ano com possível prorrogação de no máximo três anos. Sobre a remuneração, o IBGE ainda vai definir de acordo com o cargo seguindo os limites da lei.
