IBGE terá concurso aberto para 9.580 vagas

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia Estatística) vai abrir um novo concurso público temporário visando preencher 9.580 de nível médio. O concurso já havia sido anunciado em agosto, porém recebeu atualizações nesta quinta-feira, 23.

Segundo informou o IBGE, a Fundação Getulio Vargas (FGV) foi oficialmente contratada para organizar e realizar o processo seletivo.

A publicação dos editais está prevista para acontecer ainda em novembro de 2025, com a aplicação das provas em janeiro de 2026 e o resultado final será divulgado em março do mesmo ano.

Os aprovados serão contratados para realizar “pesquisas de natureza estatística efetuadas pelo IBGE em todo o território nacional".

Somado a isso, o instituto destaca que este é o maior processo seletivo de temporários da história.

Divisão de vagas

Agente de Pesquisas e Mapeamento

Função: Coleta de informações;

Total de Vagas: 8.480.

Supervisor de Coleta e Qualidade

Função: Supervisão de Coleta e Qualidade;

Total de Vagas: 1.100.

Contrato

A duração máxima dos contratos será de um ano com possível prorrogação de no máximo três anos. Sobre a remuneração, o IBGE ainda vai definir de acordo com o cargo seguindo os limites da lei.